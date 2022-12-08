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Минниханову представили мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года - РИА Новости, 08.12.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221208/aeroport-1837302509.html
Минниханову представили мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года
Минниханову представили мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года - РИА Новости, 08.12.2022
Минниханову представили мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года
Строительство новых терминалов, расширение пассажирского перрона и обновление всей инфраструктуры международного аэропорта "Казань" предусмотрены мастер-планом... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:01
2022-12-08T18:01
республика татарстан
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Строительство новых терминалов, расширение пассажирского перрона и обновление всей инфраструктуры международного аэропорта "Казань" предусмотрены мастер-планом его развития до 2050 года, представленным президенту Татарстана Рустаму Минниханову, сообщает пресс-служба главы республики.Минниханов провел в четверг заседание совета директоров международного аэропорта "Казань", на котором был представлен новый мастер-план по развитию аэропорта на период до 2050 года."Новый мастер-план предусматривает три этапа развития предприятия: до 2030, 2040 и 2050 годов. В рамках документа планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.Предыдущий мастер-план был принят в 2009 году в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Он предусматривал строительство нового терминала, реконструкцию имеющегося терминала и плоскостных сооружений (взлетно-посадочной полосы, перронов и рулежных дорожек). Документ был рассчитан на 10 лет и объем перевозок в аэропорту до 2,5 миллиона пассажиров в год. Все этапы и мероприятия плана были успешно реализованы. Указанное пороговое значение пассажиропотока было преодолено в 2017 году, в настоящее время аэропорт обслуживает около 4 миллионов пассажиров в год.Отмечается также, что разработка нового мастер-плана развития аэропорта "Казань" обусловлена его стратегической целью - стать главным региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой.
https://ria.ru/20220125/aviaperevozki-1769461859.html
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казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
18:01 08.12.2022
 
Минниханову представили мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года

Минниханов ознакомился с мастер-планом развития аэропорта Казани до 2050 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Строительство новых терминалов, расширение пассажирского перрона и обновление всей инфраструктуры международного аэропорта "Казань" предусмотрены мастер-планом его развития до 2050 года, представленным президенту Татарстана Рустаму Минниханову, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов провел в четверг заседание совета директоров международного аэропорта "Казань", на котором был представлен новый мастер-план по развитию аэропорта на период до 2050 года.
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"Новый мастер-план предусматривает три этапа развития предприятия: до 2030, 2040 и 2050 годов. В рамках документа планируется строительство новых терминалов (пассажирского и почтово-грузового), ангара технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Предыдущий мастер-план был принят в 2009 году в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Он предусматривал строительство нового терминала, реконструкцию имеющегося терминала и плоскостных сооружений (взлетно-посадочной полосы, перронов и рулежных дорожек). Документ был рассчитан на 10 лет и объем перевозок в аэропорту до 2,5 миллиона пассажиров в год. Все этапы и мероприятия плана были успешно реализованы. Указанное пороговое значение пассажиропотока было преодолено в 2017 году, в настоящее время аэропорт обслуживает около 4 миллионов пассажиров в год.
Отмечается также, что разработка нового мастер-плана развития аэропорта "Казань" обусловлена его стратегической целью - стать главным региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой.
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Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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