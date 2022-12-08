https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837104399.html

Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов

Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов - РИА Новости, 08.12.2022

Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов

Власти Абхазии вместе с российскими размышляют о системе страхования всех российских туристов, посещающих республику - индивидуальных, и путешествующих в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T06:27

2022-12-08T06:27

2022-12-08T06:27

новости - туризм

абхазия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Абхазии вместе с российскими размышляют о системе страхования всех российских туристов, посещающих республику - индивидуальных, и путешествующих в составе тура, заявил РИА Новости министр туризма Абхазии Теймураз Хишба."Появление системы страхования туристов - сложный процесс, я возглавляю комиссию при президенте Абхазии, которая занимается этими вопросами. Организованные туристы, которые отдыхают в организованных местах размещения, застрахованы априори, поскольку это входит в путевку. Если говорить о всех туристах, пересекающих границу республики, то над этим вопросом мы работаем", - сказал Хишба.Он отметил, что власти страны не хотели бы усложнять процесс пересечения границы, но при этом с российскими компетентными органами думают о том, как обезопасить и "застраховать в хорошем смысле" гостей республики.Министр также поделился данными о туристическом потоке в 2021 году: по его словам, он был рекордным, более 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20221207/abkhaziya-1836723553.html

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новости - туризм, абхазия