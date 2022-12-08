Рейтинг@Mail.ru
Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837104399.html
Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов
Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов - РИА Новости, 08.12.2022
Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов
Власти Абхазии вместе с российскими размышляют о системе страхования всех российских туристов, посещающих республику - индивидуальных, и путешествующих в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T06:27
2022-12-08T06:27
новости - туризм
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/43/1498434377_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_bae9055796b114f48d6c5b425e3f2bb9.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Абхазии вместе с российскими размышляют о системе страхования всех российских туристов, посещающих республику - индивидуальных, и путешествующих в составе тура, заявил РИА Новости министр туризма Абхазии Теймураз Хишба."Появление системы страхования туристов - сложный процесс, я возглавляю комиссию при президенте Абхазии, которая занимается этими вопросами. Организованные туристы, которые отдыхают в организованных местах размещения, застрахованы априори, поскольку это входит в путевку. Если говорить о всех туристах, пересекающих границу республики, то над этим вопросом мы работаем", - сказал Хишба.Он отметил, что власти страны не хотели бы усложнять процесс пересечения границы, но при этом с российскими компетентными органами думают о том, как обезопасить и "застраховать в хорошем смысле" гостей республики.Министр также поделился данными о туристическом потоке в 2021 году: по его словам, он был рекордным, более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20221207/abkhaziya-1836723553.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/43/1498434377_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6091e33950dd48cba87577397c806419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, абхазия
Новости - Туризм, Абхазия
06:27 08.12.2022
 
Абхазия рассматривает возможность страхования всех российских туристов

Власти Абхазии прорабатывают возможность страхования всех россиян, посещающих республику

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкПляж в Пицунде
Пляж в Пицунде - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Пляж в Пицунде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Абхазии вместе с российскими размышляют о системе страхования всех российских туристов, посещающих республику - индивидуальных, и путешествующих в составе тура, заявил РИА Новости министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
"Появление системы страхования туристов - сложный процесс, я возглавляю комиссию при президенте Абхазии, которая занимается этими вопросами. Организованные туристы, которые отдыхают в организованных местах размещения, застрахованы априори, поскольку это входит в путевку. Если говорить о всех туристах, пересекающих границу республики, то над этим вопросом мы работаем", - сказал Хишба.
Он отметил, что власти страны не хотели бы усложнять процесс пересечения границы, но при этом с российскими компетентными органами думают о том, как обезопасить и "застраховать в хорошем смысле" гостей республики.
Министр также поделился данными о туристическом потоке в 2021 году: по его словам, он был рекордным, более 1,5 миллиона человек.
Абхазия - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 03:13Туризм
Россияне стали чаще ездить на отдых в Абхазию
 
Новости - ТуризмАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала