https://ria.ru/20221207/zhvachka-1836860589.html

Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов

Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов - РИА Новости, 07.12.2022

Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов

Житель Владивостока выставил на продажу за почти 63 тысячи рублей жевательную резинку из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma, следует из... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:24

2022-12-07T09:24

2022-12-07T10:13

общество

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Житель Владивостока выставил на продажу за почти 63 тысячи рублей жевательную резинку из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma, следует из опубликованного на портале Farpost объявления.В ночь на среду в ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание полностью выгорело, однако обошлось без пострадавших и погибших. Источник сообщил РИА Новости, что возгорание началось в вентиляции из-за неисправности оборудования.В объявлении под названием "Продам оригинальную жвачку из ресторана Zuma во Владивостоке" зарегистрированный на Farpost более 10 лет назад продавец выставил цену в 1000 долларов, что по курсу ЦБ от 7 декабря составляет примерно 62 910 рублей.Как сообщил РИА Новости автор объявления, такая жвачка с "раритетной и антикварной ценностью" у него всего одна. "Она была куплена буквально за сутки до пожара, поэтому я думаю, что это одна из самых уже последних реликвий сохранившихся", - заявил собеседник.Вскоре после разговора в объявлении появилось дополнение: "Все деньги пойдут в фонд". Продавец уточнил агентству, что речь идет о местном благотворительном фонде помощи животным.Обычно в Zuma жевательную резинку клиентам клали в коробочку со сдачей и чеком.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимало 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

https://ria.ru/20210225/zhvachka-1598870784.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владивосток