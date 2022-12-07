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Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов - РИА Новости, 07.12.2022
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Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов
Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов - РИА Новости, 07.12.2022
Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов
Житель Владивостока выставил на продажу за почти 63 тысячи рублей жевательную резинку из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma, следует из... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:24
2022-12-07T10:13
общество
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Житель Владивостока выставил на продажу за почти 63 тысячи рублей жевательную резинку из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma, следует из опубликованного на портале Farpost объявления.В ночь на среду в ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание полностью выгорело, однако обошлось без пострадавших и погибших. Источник сообщил РИА Новости, что возгорание началось в вентиляции из-за неисправности оборудования.В объявлении под названием "Продам оригинальную жвачку из ресторана Zuma во Владивостоке" зарегистрированный на Farpost более 10 лет назад продавец выставил цену в 1000 долларов, что по курсу ЦБ от 7 декабря составляет примерно 62 910 рублей.Как сообщил РИА Новости автор объявления, такая жвачка с "раритетной и антикварной ценностью" у него всего одна. "Она была куплена буквально за сутки до пожара, поэтому я думаю, что это одна из самых уже последних реликвий сохранившихся", - заявил собеседник.Вскоре после разговора в объявлении появилось дополнение: "Все деньги пойдут в фонд". Продавец уточнил агентству, что речь идет о местном благотворительном фонде помощи животным.Обычно в Zuma жевательную резинку клиентам клали в коробочку со сдачей и чеком.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимало 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
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общество, владивосток
Общество, Владивосток
09:24 07.12.2022 (обновлено: 10:13 07.12.2022)
 
Жвачку из сгоревшего ресторана во Владивостоке продают за тысячу долларов

Раритетную жвачку из сгоревшего ресторана Zuma во Владивостоке продают за тысячу долларов

© Фото : РИА НовостиНа месте пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
На месте пожара в ресторане Zuma во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : РИА Новости
На месте пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Житель Владивостока выставил на продажу за почти 63 тысячи рублей жевательную резинку из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma, следует из опубликованного на портале Farpost объявления.
В ночь на среду в ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание полностью выгорело, однако обошлось без пострадавших и погибших. Источник сообщил РИА Новости, что возгорание началось в вентиляции из-за неисправности оборудования.
© Фото : Интернет-барахолка Фарпост Скриншот объявления
Скриншот объявления - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Интернет-барахолка Фарпост
Скриншот объявления
В объявлении под названием "Продам оригинальную жвачку из ресторана Zuma во Владивостоке" зарегистрированный на Farpost более 10 лет назад продавец выставил цену в 1000 долларов, что по курсу ЦБ от 7 декабря составляет примерно 62 910 рублей.
Как сообщил РИА Новости автор объявления, такая жвачка с "раритетной и антикварной ценностью" у него всего одна. "Она была куплена буквально за сутки до пожара, поэтому я думаю, что это одна из самых уже последних реликвий сохранившихся", - заявил собеседник.
Вскоре после разговора в объявлении появилось дополнение: "Все деньги пойдут в фонд". Продавец уточнил агентству, что речь идет о местном благотворительном фонде помощи животным.
Обычно в Zuma жевательную резинку клиентам клали в коробочку со сдачей и чеком.
Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимало 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
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