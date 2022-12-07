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Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов

Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов - РИА Новости, 07.12.2022

Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:10

2022-12-07T21:10

2022-12-07T21:10

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 7 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики.В ходе прямого эфира главе региона поступил вопрос о повышении зарплат бюджетникам.По его словам, в числе тех, кто получит проиндексированные оклады - врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, тренеры, журналисты и так далее."Сейчас администрациям органов местного самоуправления, региональным министерствам и ведомствам, руководителям учреждений необходимо своевременно принять соответствующие нормативные акты, а также начислить заработную плату за последний месяц года с учетом принятого решения", - отметил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)