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Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов - РИА Новости, 07.12.2022
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Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов - РИА Новости, 07.12.2022
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:10
2022-12-07T21:10
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики.В ходе прямого эфира главе региона поступил вопрос о повышении зарплат бюджетникам.По его словам, в числе тех, кто получит проиндексированные оклады - врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, тренеры, журналисты и так далее."Сейчас администрациям органов местного самоуправления, региональным министерствам и ведомствам, руководителям учреждений необходимо своевременно принять соответствующие нормативные акты, а также начислить заработную плату за последний месяц года с учетом принятого решения", - отметил глава Удмуртии.
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
21:10 07.12.2022
 
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов

Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики.
В ходе прямого эфира главе региона поступил вопрос о повышении зарплат бюджетникам.
"С 1 декабря на 4% будут проиндексированы оклады сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений бюджетной сферы республики. Запрос такой есть, он абсолютно справедливый. Поэтому мы это сделаем. Это коснется 125 тысяч человек", - заявил Бречалов.
По его словам, в числе тех, кто получит проиндексированные оклады - врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, тренеры, журналисты и так далее.
"Сейчас администрациям органов местного самоуправления, региональным министерствам и ведомствам, руководителям учреждений необходимо своевременно принять соответствующие нормативные акты, а также начислить заработную плату за последний месяц года с учетом принятого решения", - отметил глава Удмуртии.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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