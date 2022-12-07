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Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов - РИА Новости, 07.12.2022
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:10
2022-12-07T21:10
2022-12-07T21:10
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики.В ходе прямого эфира главе региона поступил вопрос о повышении зарплат бюджетникам.По его словам, в числе тех, кто получит проиндексированные оклады - врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, тренеры, журналисты и так далее."Сейчас администрациям органов местного самоуправления, региональным министерствам и ведомствам, руководителям учреждений необходимо своевременно принять соответствующие нормативные акты, а также начислить заработную плату за последний месяц года с учетом принятого решения", - отметил глава Удмуртии.
https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов
Бюджетникам Удмуртии проиндексируют зарплаты в декабре - Бречалов
УФА, 7 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что в декабре проиндексируют зарплаты бюджетникам республики.
В ходе прямого эфира главе региона поступил вопрос о повышении зарплат бюджетникам.
"С 1 декабря на 4% будут проиндексированы оклады сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений бюджетной сферы республики. Запрос такой есть, он абсолютно справедливый. Поэтому мы это сделаем. Это коснется 125 тысяч человек", - заявил Бречалов.
По его словам, в числе тех, кто получит проиндексированные оклады - врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, тренеры, журналисты и так далее.
"Сейчас администрациям органов местного самоуправления, региональным министерствам и ведомствам, руководителям учреждений необходимо своевременно принять соответствующие нормативные акты, а также начислить заработную плату за последний месяц года с учетом принятого решения", - отметил глава Удмуртии.