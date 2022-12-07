https://ria.ru/20221207/zapad-1837014439.html

Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния

Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния - РИА Новости, 07.12.2022

Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния

Западные правозащитные организации создавались не как инструмент защиты прав человека, а как инструмент влияния на другие страны, занимались этой работой... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:10

2022-12-07T17:10

2022-12-07T17:17

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западные правозащитные организации создавались не как инструмент защиты прав человека, а как инструмент влияния на другие страны, занимались этой работой профессионально на постсоветском треке, заявил президент России Владимир Путин."Вот эти правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, западные правозащитные организации, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и прежде всего, других стран бывшего Советского Союза. Да, разные правозащитные организации на Западе, конечно, есть, но в основном они создавались именно для этих целей", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."И для того, чтобы выглядеть нейтральными, как время от времени они вскользь упоминали о проблемах прав человека в своих собственных странах, но это, скорее, как исключение. В основном занимались профессионально работой на российском и постсоветском треке. Вот для чего они создавались, это было уже очевидно", - добавил президент.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221205/sssr-1836247521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин