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Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния
Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния - РИА Новости, 07.12.2022
Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния
Западные правозащитные организации создавались не как инструмент защиты прав человека, а как инструмент влияния на другие страны, занимались этой работой... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:10
2022-12-07T17:17
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западные правозащитные организации создавались не как инструмент защиты прав человека, а как инструмент влияния на другие страны, занимались этой работой профессионально на постсоветском треке, заявил президент России Владимир Путин."Вот эти правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, западные правозащитные организации, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и прежде всего, других стран бывшего Советского Союза. Да, разные правозащитные организации на Западе, конечно, есть, но в основном они создавались именно для этих целей", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."И для того, чтобы выглядеть нейтральными, как время от времени они вскользь упоминали о проблемах прав человека в своих собственных странах, но это, скорее, как исключение. В основном занимались профессионально работой на российском и постсоветском треке. Вот для чего они создавались, это было уже очевидно", - добавил президент.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221205/sssr-1836247521.html
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
17:10 07.12.2022 (обновлено: 17:17 07.12.2022)
 
Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния

Путин: западные правозащитники занимались профессионально работой на постсоветском треке

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западные правозащитные организации создавались не как инструмент защиты прав человека, а как инструмент влияния на другие страны, занимались этой работой профессионально на постсоветском треке, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот эти правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, западные правозащитные организации, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и прежде всего, других стран бывшего Советского Союза. Да, разные правозащитные организации на Западе, конечно, есть, но в основном они создавались именно для этих целей", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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"И для того, чтобы выглядеть нейтральными, как время от времени они вскользь упоминали о проблемах прав человека в своих собственных странах, но это, скорее, как исключение. В основном занимались профессионально работой на российском и постсоветском треке. Вот для чего они создавались, это было уже очевидно", - добавил президент.
Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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