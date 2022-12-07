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Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками - РИА Новости, 07.12.2022
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Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками
Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками - РИА Новости, 07.12.2022
Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести новые "жёсткие законы" для защиты жителей страны от последствий забастовок, приводящих к перебоям в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:27
2022-12-07T17:27
в мире
риши сунак
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россия
украина
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести новые "жёсткие законы" для защиты жителей страны от последствий забастовок, приводящих к перебоям в работе многих служб.Сунак заявил, что правительство ведёт себя благоразумно в сложившейся ситуации и даже приняло рекомендации от независимого органа повысить зарплату некоторым бастующим работникам до уровня "во многих случаях выше, чем в частном секторе".В октябре власти Великобритании впервые представили в парламенте законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы транспортной системы во время забастовок. Согласно новому законопроекту, во время акций протеста должен быть обеспечен минимальный уровень работы транспорта, в противном случае профсоюзы лишатся правовой защиты от выплаты компенсации.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
https://ria.ru/20221206/zabastovki-1836747958.html
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в мире, риши сунак, великобритания, россия, украина, католическое рождество
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Украина, Католическое Рождество
17:27 07.12.2022
 
Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками

Премьер Британии Сунак пообещал ввести строгие законы для борьбы с забастовками

© AP Photo / Matt DunhamПремьер Великобритании Риши Сунак
Премьер Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести новые "жёсткие законы" для защиты жителей страны от последствий забастовок, приводящих к перебоям в работе многих служб.
"Если лидеры профсоюзов продолжат вести себя неразумно, тогда это мой долг принять меры, чтобы защитить жизни и средства существования британской общественности. Поэтому, господин спикер, с тех пор как я стал премьер-министром, я работал над новыми жёсткими законами, чтобы защитить людей от этих перебоев (из-за забастовок)", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев.
Сунак заявил, что правительство ведёт себя благоразумно в сложившейся ситуации и даже приняло рекомендации от независимого органа повысить зарплату некоторым бастующим работникам до уровня "во многих случаях выше, чем в частном секторе".
В октябре власти Великобритании впервые представили в парламенте законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы транспортной системы во время забастовок. Согласно новому законопроекту, во время акций протеста должен быть обеспечен минимальный уровень работы транспорта, в противном случае профсоюзы лишатся правовой защиты от выплаты компенсации.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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