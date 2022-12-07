https://ria.ru/20221207/zabastovki-1837022144.html

Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками

Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками - РИА Новости, 07.12.2022

Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести новые "жёсткие законы" для защиты жителей страны от последствий забастовок, приводящих к перебоям в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:27

2022-12-07T17:27

2022-12-07T17:27

в мире

риши сунак

великобритания

россия

украина

католическое рождество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести новые "жёсткие законы" для защиты жителей страны от последствий забастовок, приводящих к перебоям в работе многих служб.Сунак заявил, что правительство ведёт себя благоразумно в сложившейся ситуации и даже приняло рекомендации от независимого органа повысить зарплату некоторым бастующим работникам до уровня "во многих случаях выше, чем в частном секторе".В октябре власти Великобритании впервые представили в парламенте законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы транспортной системы во время забастовок. Согласно новому законопроекту, во время акций протеста должен быть обеспечен минимальный уровень работы транспорта, в противном случае профсоюзы лишатся правовой защиты от выплаты компенсации.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221206/zabastovki-1836747958.html

https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836505125.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, великобритания, россия, украина, католическое рождество