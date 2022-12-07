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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:11
2022-12-07T13:11
2022-12-07T13:11
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.48 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"