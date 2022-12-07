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Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/volontery-1837070316.html
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации
Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:27
2022-12-07T20:27
специальная военная операция на украине
общество
сергей кириенко
россия
донбасс
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он также отметил, что россияне собрали более 4 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы", ещё более одного миллиона килограммов продуктов и медикаментов собрали 3,5 тысячи штабов "Мы вместе" для жителей Донбасса по всей стране.
https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html
россия
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общество, сергей кириенко, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кириенко, Россия, Донбасс
20:27 07.12.2022
 
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации

Кириенко: волонтеры в постоянном режиме помогают 62 тысячам семей участников спецоперации

© Фото : Русская Гуманитарная Миссия Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Рубежного, ЛНР
Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Рубежного, ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Русская Гуманитарная Миссия
Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Рубежного, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Шестьдесят две тысячи семей наших героев-участников специальной военной операции, которым волонтеры уже сейчас в постоянном режиме каждый день, каждую неделю оказывают необходимую помощь и поддержку", - сказал Кириенко на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".
Он также отметил, что россияне собрали более 4 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы", ещё более одного миллиона килограммов продуктов и медикаментов собрали 3,5 тысячи штабов "Мы вместе" для жителей Донбасса по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей КириенкоРоссияДонбасс
 
 
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