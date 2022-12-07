https://ria.ru/20221207/volontery-1837070316.html
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации
Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:27
2022-12-07T20:27
2022-12-07T20:27
специальная военная операция на украине
общество
сергей кириенко
россия
донбасс
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он также отметил, что россияне собрали более 4 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы", ещё более одного миллиона килограммов продуктов и медикаментов собрали 3,5 тысячи штабов "Мы вместе" для жителей Донбасса по всей стране.
https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кириенко, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кириенко, Россия, Донбасс
Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации
Кириенко: волонтеры в постоянном режиме помогают 62 тысячам семей участников спецоперации