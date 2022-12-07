https://ria.ru/20221207/volontery-1837070316.html

Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации

Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022

Кириенко: волонтеры помогают 62 тысячам семей участников спецоперации

Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:27

2022-12-07T20:27

2022-12-07T20:27

специальная военная операция на украине

общество

сергей кириенко

россия

донбасс

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Волонтеры в постоянном режиме оказывают помощь 62 тысячам участникам спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он также отметил, что россияне собрали более 4 миллиардов рублей в рамках проекта "Все для Победы", ещё более одного миллиона килограммов продуктов и медикаментов собрали 3,5 тысячи штабов "Мы вместе" для жителей Донбасса по всей стране.

https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кириенко, россия, донбасс