https://ria.ru/20221207/vodosnabzhenie-1836895962.html
В двух липецких селах сети водоснабжения построили с опережением сроков
В двух липецких селах сети водоснабжения построили с опережением сроков - РИА Новости, 07.12.2022
В двух липецких селах сети водоснабжения построили с опережением сроков
Новые сети водоснабжения в селах Казаки и Лавы Елецкого района Липецкой области построены на два года раньше запланированного срока, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:41
2022-12-07T11:41
2022-12-07T11:41
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Новые сети водоснабжения в селах Казаки и Лавы Елецкого района Липецкой области построены на два года раньше запланированного срока, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что в сентябре область вошла в число регионов, которым в рамках федеральной программы "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" было выделено дополнительное финансирование. Благодаря этому в Казаках и Лавах построили 5,4 километра сетей водоснабжения и обеспечили централизованным водоснабжением около 250 участков, на которых живут многодетные семьи.Артамонов отметил, что совсем недавно в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" завершилась модернизация системы водоснабжения в елецком селе Нижний Воргол. Были оборудованы четыре артезианских скважины, смонтированы водонапорные башни, а также проложены сети водоснабжения общей протяженностью 7,7 километра. В итоге качественным водоснабжением обеспечены более 600 человек.Также в этом году в рамках федеральной программе "Жилье" завершилась модернизация сетей водоснабжения в Хлевенском районе. В поселке Южный села Хлевное проложили около 6,5 километра труб. После ввода в эксплуатацию новые коммуникации доставят воду более тысячи человек."Строительство и модернизация систем водоснабжения является одним из главных факторов создания комфортных условий для жизни", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221205/blagoustroystvo-1836339632.html
елецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район
ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Новые сети водоснабжения в селах Казаки и Лавы Елецкого района Липецкой области построены на два года раньше запланированного срока, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в сентябре область вошла в число регионов, которым в рамках федеральной программы "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" было выделено дополнительное финансирование. Благодаря этому в Казаках и Лавах построили 5,4 километра сетей водоснабжения и обеспечили централизованным водоснабжением около 250 участков, на которых живут многодетные семьи.
Артамонов отметил, что совсем недавно в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" завершилась модернизация системы водоснабжения в елецком селе Нижний Воргол. Были оборудованы четыре артезианских скважины, смонтированы водонапорные башни, а также проложены сети водоснабжения общей протяженностью 7,7 километра. В итоге качественным водоснабжением обеспечены более 600 человек.
Также в этом году в рамках федеральной программе "Жилье" завершилась модернизация сетей водоснабжения в Хлевенском районе. В поселке Южный села Хлевное проложили около 6,5 километра труб. После ввода в эксплуатацию новые коммуникации доставят воду более тысячи человек.
"Строительство и модернизация систем водоснабжения является одним из главных факторов создания комфортных условий для жизни", – сказал Артамонов
.