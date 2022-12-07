https://ria.ru/20221207/vodosnabzhenie-1836895962.html

В двух липецких селах сети водоснабжения построили с опережением сроков

В двух липецких селах сети водоснабжения построили с опережением сроков - РИА Новости, 07.12.2022

В двух липецких селах сети водоснабжения построили с опережением сроков

Новые сети водоснабжения в селах Казаки и Лавы Елецкого района Липецкой области построены на два года раньше запланированного срока, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:41

2022-12-07T11:41

2022-12-07T11:41

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836896056_0:82:1554:956_1920x0_80_0_0_1f98a37a30f044a9959cc9ea4b677048.jpg

ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Новые сети водоснабжения в селах Казаки и Лавы Елецкого района Липецкой области построены на два года раньше запланированного срока, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что в сентябре область вошла в число регионов, которым в рамках федеральной программы "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" было выделено дополнительное финансирование. Благодаря этому в Казаках и Лавах построили 5,4 километра сетей водоснабжения и обеспечили централизованным водоснабжением около 250 участков, на которых живут многодетные семьи.Артамонов отметил, что совсем недавно в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" завершилась модернизация системы водоснабжения в елецком селе Нижний Воргол. Были оборудованы четыре артезианских скважины, смонтированы водонапорные башни, а также проложены сети водоснабжения общей протяженностью 7,7 километра. В итоге качественным водоснабжением обеспечены более 600 человек.Также в этом году в рамках федеральной программе "Жилье" завершилась модернизация сетей водоснабжения в Хлевенском районе. В поселке Южный села Хлевное проложили около 6,5 километра труб. После ввода в эксплуатацию новые коммуникации доставят воду более тысячи человек."Строительство и модернизация систем водоснабжения является одним из главных факторов создания комфортных условий для жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221205/blagoustroystvo-1836339632.html

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елецкий район