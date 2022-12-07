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Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии

Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии - РИА Новости, 07.12.2022

Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии

В кабмине Германии отказались отвечать, были ли зафиксированы контакты между РФ и ранее задержанными представителями радикального движения, однако попытки... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:34

2022-12-07T19:34

2022-12-07T19:34

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В кабмине Германии отказались отвечать, были ли зафиксированы контакты между РФ и ранее задержанными представителями радикального движения, однако попытки Российской Федерации повлиять на внутренние процессы в стране остаются в фокусе властей, как сообщил в среду представитель МВД Германии.Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила о том, что в рамках расследования планируемого госпереворота в Германии был задержан некто Генрих 13-й Р., который согласно сообщениям СМИ является потомком владетельного дома, правившего на территории современной немецкой земли Тюрингия.Задержанный, по данным генпрокуратуры, выходил на контакт с представителями РФ, однако, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.Посольство РФ со своей стороны заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html

https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

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в мире, германия, россия, тюрингия