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Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
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Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии
Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии
В кабмине Германии отказались отвечать, были ли зафиксированы контакты между РФ и ранее задержанными представителями радикального движения, однако попытки... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:34
2022-12-07T19:34
в мире
германия
россия
тюрингия
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В кабмине Германии отказались отвечать, были ли зафиксированы контакты между РФ и ранее задержанными представителями радикального движения, однако попытки Российской Федерации повлиять на внутренние процессы в стране остаются в фокусе властей, как сообщил в среду представитель МВД Германии.Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила о том, что в рамках расследования планируемого госпереворота в Германии был задержан некто Генрих 13-й Р., который согласно сообщениям СМИ является потомком владетельного дома, правившего на территории современной немецкой земли Тюрингия.Задержанный, по данным генпрокуратуры, выходил на контакт с представителями РФ, однако, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.Посольство РФ со своей стороны заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html
https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html
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в мире, германия, россия, тюрингия
В мире, Германия, Россия, Тюрингия
19:34 07.12.2022
 
Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии

Представитель МВД Калль: влияние России находится в фокусе внимания властей Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В кабмине Германии отказались отвечать, были ли зафиксированы контакты между РФ и ранее задержанными представителями радикального движения, однако попытки Российской Федерации повлиять на внутренние процессы в стране остаются в фокусе властей, как сообщил в среду представитель МВД Германии.
"Российские попытки влияния, вся российская активность в фокусе наших сил безопасности, особенно с начала этого года", - сообщил во время брифинга кабмина спикер МВД Максимилиан Калль. Однако информирование о конкретных контактах и их наличии в данном деле не является задачей министерства внутренних дел, и находится в компетенции генпрокуратуры страны, добавил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 13:37
Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии
Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила о том, что в рамках расследования планируемого госпереворота в Германии был задержан некто Генрих 13-й Р., который согласно сообщениям СМИ является потомком владетельного дома, правившего на территории современной немецкой земли Тюрингия.
Задержанный, по данным генпрокуратуры, выходил на контакт с представителями РФ, однако, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.
Посольство РФ со своей стороны заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ.
В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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