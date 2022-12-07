Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии
Представитель МВД Калль: влияние России находится в фокусе внимания властей Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине . Архивное фото
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В кабмине Германии отказались отвечать, были ли зафиксированы контакты между РФ и ранее задержанными представителями радикального движения, однако попытки Российской Федерации повлиять на внутренние процессы в стране остаются в фокусе властей, как сообщил в среду представитель МВД Германии.
"Российские попытки влияния, вся российская активность в фокусе наших сил безопасности, особенно с начала этого года", - сообщил во время брифинга кабмина спикер МВД Максимилиан Калль. Однако информирование о конкретных контактах и их наличии в данном деле не является задачей министерства внутренних дел, и находится в компетенции генпрокуратуры страны, добавил он.
Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила о том, что в рамках расследования планируемого госпереворота в Германии был задержан некто Генрих 13-й Р., который согласно сообщениям СМИ является потомком владетельного дома, правившего на территории современной немецкой земли Тюрингия.
Задержанный, по данным генпрокуратуры, выходил на контакт с представителями РФ, однако, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.
Посольство РФ со своей стороны заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ.
В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
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