https://ria.ru/20221207/vershinin-1837054278.html

Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле

Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле - РИА Новости, 07.12.2022

Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:05

2022-12-07T19:05

2022-12-07T19:05

сергей вершинин

стамбул

россия

турция

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, сообщили РИА Новости в МИД России."Восьмого-девятого декабря в Стамбуле будет находиться заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин для проведения двусторонних консультаций по международной и региональной проблематике с заместителем министра иностранных дел Турецкой республики Седатом Оналом", - рассказали в министерстве."Кроме того, запланировано посещение Совместного координационного центра, занимающегося практической работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221207/siriya-1836951089.html

стамбул

россия

турция

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сергей вершинин, стамбул, россия, турция