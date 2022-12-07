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Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле - РИА Новости, 07.12.2022
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Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле - РИА Новости, 07.12.2022
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:05
2022-12-07T19:05
сергей вершинин
стамбул
россия
турция
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, сообщили РИА Новости в МИД России."Восьмого-девятого декабря в Стамбуле будет находиться заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин для проведения двусторонних консультаций по международной и региональной проблематике с заместителем министра иностранных дел Турецкой республики Седатом Оналом", - рассказали в министерстве."Кроме того, запланировано посещение Совместного координационного центра, занимающегося практической работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - добавили в ведомстве.
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сергей вершинин, стамбул, россия, турция
Сергей Вершинин, Стамбул, Россия, Турция
19:05 07.12.2022
 
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле

Вершинин встретится с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и посетит координационный центр

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Восьмого-девятого декабря в Стамбуле будет находиться заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин для проведения двусторонних консультаций по международной и региональной проблематике с заместителем министра иностранных дел Турецкой республики Седатом Оналом", - рассказали в министерстве.
"Кроме того, запланировано посещение Совместного координационного центра, занимающегося практической работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - добавили в ведомстве.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 14:30Война в Сирии
В Стамбуле пройдут консультации России и Турции по Сирии
 
Сергей ВершининСтамбулРоссияТурция
 
 
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