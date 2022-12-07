https://ria.ru/20221207/vershinin-1837054278.html
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле - РИА Новости, 07.12.2022
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:05
2022-12-07T19:05
2022-12-07T19:05
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, сообщили РИА Новости в МИД России."Восьмого-девятого декабря в Стамбуле будет находиться заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин для проведения двусторонних консультаций по международной и региональной проблематике с заместителем министра иностранных дел Турецкой республики Седатом Оналом", - рассказали в министерстве."Кроме того, запланировано посещение Совместного координационного центра, занимающегося практической работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - добавили в ведомстве.
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сергей вершинин, стамбул, россия, турция
Сергей Вершинин, Стамбул, Россия, Турция
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции в Стамбуле
Вершинин встретится с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и посетит координационный центр
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе визита 8-9 декабря Стамбул встретится с замглавы МИД Турции и посетит координационный центр по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Восьмого-девятого декабря в Стамбуле будет находиться заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин для проведения двусторонних консультаций по международной и региональной проблематике с заместителем министра иностранных дел Турецкой республики Седатом Оналом", - рассказали в министерстве.
"Кроме того, запланировано посещение Совместного координационного центра, занимающегося практической работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - добавили в ведомстве.