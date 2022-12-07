https://ria.ru/20221207/vengriya-1836839840.html

Правительство Венгрии отменило заморозку цен на бензин и дизель

Правительство Венгрии отменило заморозку цен на бензин и дизель - РИА Новости, 07.12.2022

Правительство Венгрии отменило заморозку цен на бензин и дизель

Правительство Венгрии приняло решение отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо, после того как получило письмо от компании MOL о проблемах с... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T04:35

2022-12-07T04:35

2022-12-07T07:24

цены на нефть

венгрия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg

БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии приняло решение отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо, после того как получило письмо от компании MOL о проблемах с поставками топлива в страну, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."В понедельник вступил в силу запрет на российскую нефть и связанные с ним санкции Евросоюза. Венгрия боролась успешно, но напрасно. Нам удалось получить исключение, но последовало то, чего мы боялись. Вступление санкций в силу... вызывает проблемы в снабжении Венгрии топливом. MOL вчера в письме сообщил министру энергетики, что без импорта топлива нельзя решить вопрос снабжения страны", - сказал Гуйяш на внеочередном правительственном брифинге.По его словам, "результатом брюссельских санкций" стало то, что Венгрия "больше не может обеспечить венгерские семьи бензином по цене 480 форинтов на заправках страны". "Поэтому через два дня после вступления санкций в силу правительство, приняв предложение MOL, прекращает заморозку цен на бензин", - добавил Гуйяш.Глава нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади в ходе брифинга сообщил, что с 23.00 6 декабря (1.00 7 декабря мск) все жители страны смогут заправляться только по рыночным ценам, которые составляют 641 форинт (1,6 доллара) за литр для бензина и 699 форинтов (1,77 доллара) для дизельного топлива. Правительственный брифинг начался за полчаса до указанного срока вступления указа в силу.Компания MOL во вторник заявила о критической ситуации с поставками топлива. Неправительственная организация "Ассоциация независимых АЗС" ранее сообщила, что MOL третью неделю не будет поставлять на часть автозаправочных станций бензин и дизельное топливо из-за проблем со снабжением.В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами. В сентябре правительство еще раз продлило эту меру до 31 декабря.

https://ria.ru/20221205/krizis-1836536140.html

https://ria.ru/20221206/kredit-1836792068.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, венгрия, еврокомиссия