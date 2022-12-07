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Путин: единственным гарантом территорий Украины могла бы стать Россия - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837037156.html
Путин: единственным гарантом территорий Украины могла бы стать Россия
Путин: единственным гарантом территорий Украины могла бы стать Россия - РИА Новости, 07.12.2022
Путин: единственным гарантом территорий Украины могла бы стать Россия
Единственным настоящим гарантом территорий Украины в ее сегодняшних границах могла бы стать Россия, но это уже дело новых руководителей Украины, сегодняшние... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:04
2022-12-07T18:30
украина
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Единственным настоящим гарантом территорий Украины в ее сегодняшних границах могла бы стать Россия, но это уже дело новых руководителей Украины, сегодняшние ничего не понимают, заявил президент России Владимир Путин."Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия (…). Но это уже дело самих украинских политиков, будущих конечно, нынешние политики, по-моему, вообще мало чего в этом понимают, не думают об этом, хотя, некоторые, как нам кажется, уже об этом начинают задумываться", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221207/zelenskiy-1837038334.html
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украина, россия, владимир путин
Украина, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
18:04 07.12.2022 (обновлено: 18:30 07.12.2022)
 
Путин: единственным гарантом территорий Украины могла бы стать Россия

Путин: единственным гарантом территорий Украины в сегодняшних границах могла стать Россия

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Единственным настоящим гарантом территорий Украины в ее сегодняшних границах могла бы стать Россия, но это уже дело новых руководителей Украины, сегодняшние ничего не понимают, заявил президент России Владимир Путин.
"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия (…). Но это уже дело самих украинских политиков, будущих конечно, нынешние политики, по-моему, вообще мало чего в этом понимают, не думают об этом, хотя, некоторые, как нам кажется, уже об этом начинают задумываться", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 18:07Специальная военная операция на Украине
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