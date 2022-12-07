https://ria.ru/20221207/ukraina-1836851302.html

Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине

Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине

Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, цитирует министра обороны Италии Гуидо Крозетто агентство ANSA. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:39

2022-12-07T08:39

2022-12-07T09:01

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, цитирует министра обороны Италии Гуидо Крозетто агентство ANSA. Он добавил, что просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, в частности украинские власти просят генераторы. "Италия продолжит поддерживать Украину в рамках решений НАТО, а темпы и содержание помощи будут определены в дальнейшем", — резюмировал Крозетто. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил в середине ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны уже выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, гуидо крозетто, украина, италия, нато