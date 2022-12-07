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Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине
Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине
Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, цитирует министра обороны Италии Гуидо Крозетто агентство ANSA. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:39
2022-12-07T09:01
в мире
гуидо крозетто
украина
италия
нато
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, цитирует министра обороны Италии Гуидо Крозетто агентство ANSA. Он добавил, что просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, в частности украинские власти просят генераторы. "Италия продолжит поддерживать Украину в рамках решений НАТО, а темпы и содержание помощи будут определены в дальнейшем", — резюмировал Крозетто. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил в середине ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны уже выведена из строя.
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в мире, гуидо крозетто, украина, италия, нато
В мире, Гуидо Крозетто, Украина, Италия, НАТО
08:39 07.12.2022 (обновлено: 09:01 07.12.2022)
 
Италия до конца года отказалась поставлять оружие Украине

Глава Минобороны Италии Крозетто заявил, что Рим пока не будет поставлять оружие Украине

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, цитирует министра обороны Италии Гуидо Крозетто агентство ANSA.

"Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета о военных поставках Киеву. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться", — заявил министр.

Он добавил, что просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, в частности украинские власти просят генераторы.

"Италия продолжит поддерживать Украину в рамках решений НАТО, а темпы и содержание помощи будут определены в дальнейшем", — резюмировал Крозетто.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил в середине ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны уже выведена из строя.
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