https://ria.ru/20221207/ugroza-1836964244.html

МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот

МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот - РИА Новости, 07.12.2022

МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила серьезность террористической угрозы от экстремистов, которые, по версии следствия, планировали... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:16

2022-12-07T15:16

2022-12-07T15:16

в мире

германия

баден-вюртемберг

бавария

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила серьезность террористической угрозы от экстремистов, которые, по версии следствия, планировали государственный переворот в ФРГ.В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа)."Мы изо всех сил защищаемся от врагов демократии. Расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны "рейхсбюргеров", - написала Фезер в Twitter.Она добавила, что экстремистская организация, согласно данным расследования, руководствуется фантазиями о насильственном перевороте и идеологией заговора.Министр отметила, что органы безопасности принимают все правовые меры в отношении таких стремлений. "Мы будем продолжать придерживаться этой жесткой линии", - указала она.

https://ria.ru/20221207/germnaiya-1836901709.html

https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1836949981.html

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в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария