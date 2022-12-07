МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот
Глава МВД ФРГ Фезер отметила серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZСотрудник немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Сотрудник немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила серьезность террористической угрозы от экстремистов, которые, по версии следствия, планировали государственный переворот в ФРГ.
В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
"Мы изо всех сил защищаемся от врагов демократии. Расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны "рейхсбюргеров", - написала Фезер в Twitter.
Она добавила, что экстремистская организация, согласно данным расследования, руководствуется фантазиями о насильственном перевороте и идеологией заговора.
Министр отметила, что органы безопасности принимают все правовые меры в отношении таких стремлений. "Мы будем продолжать придерживаться этой жесткой линии", - указала она.