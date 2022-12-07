Рейтинг@Mail.ru
МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/ugroza-1836964244.html
МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот
МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот - РИА Новости, 07.12.2022
МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила серьезность террористической угрозы от экстремистов, которые, по версии следствия, планировали... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:16
2022-12-07T15:16
в мире
германия
баден-вюртемберг
бавария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836950575_0:530:2163:1747_1920x0_80_0_0_7029c614612ccb6de583c98353805662.jpg
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила серьезность террористической угрозы от экстремистов, которые, по версии следствия, планировали государственный переворот в ФРГ.В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа)."Мы изо всех сил защищаемся от врагов демократии. Расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны "рейхсбюргеров", - написала Фезер в Twitter.Она добавила, что экстремистская организация, согласно данным расследования, руководствуется фантазиями о насильственном перевороте и идеологией заговора.Министр отметила, что органы безопасности принимают все правовые меры в отношении таких стремлений. "Мы будем продолжать придерживаться этой жесткой линии", - указала она.
https://ria.ru/20221207/germnaiya-1836901709.html
https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1836949981.html
германия
баден-вюртемберг
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836950575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7283fa9d700af2e00eceaf9299f723a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Бавария
15:16 07.12.2022
 
МВД ФРГ отметило серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот

Глава МВД ФРГ Фезер отметила серьезность угрозы от радикалов, планировавших переворот

© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZСотрудник немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Сотрудник немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудник немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила серьезность террористической угрозы от экстремистов, которые, по версии следствия, планировали государственный переворот в ФРГ.
В среду в генпрокуратуре Германии сообщали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
Сотрудники немецкой полиции в районе Бад-Лобенштайна во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:53
В Германии правые радикалы находятся под контролем, считает эксперт
"Мы изо всех сил защищаемся от врагов демократии. Расследование показало пропасть террористической угрозы со стороны "рейхсбюргеров", - написала Фезер в Twitter.
Она добавила, что экстремистская организация, согласно данным расследования, руководствуется фантазиями о насильственном перевороте и идеологией заговора.
Министр отметила, что органы безопасности принимают все правовые меры в отношении таких стремлений. "Мы будем продолжать придерживаться этой жесткой линии", - указала она.
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
14:26
В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии
 
В миреГерманияБаден-ВюртембергБавария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала