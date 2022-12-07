https://ria.ru/20221207/ugol-1836902570.html
Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля
Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля - РИА Новости, 07.12.2022
Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с членами кабинета министров и представителями силовых ведомств потребовал выявить должностных лиц, причастных... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:55
2022-12-07T11:55
2022-12-07T11:55
в мире
монголия
ухнагийн хурэлсух
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с членами кабинета министров и представителями силовых ведомств потребовал выявить должностных лиц, причастных к делу о крупном хищении угля, а также открыто общаться с протестующими."Четыре дня наблюдаю. Жду, что предпримет правительство, как будут действовать силовые структуры. Но почему народ должен бороться вместо вас с требованием выявить лиц, причастных к коррупции? Вы должны этим заниматься, а не народ", - заявил Хурэлсух. Трансляцию встречи вел телеканал NTV Medee в социальной сети.Он добавил, что не будет защищать должностных лиц, замешанных в хищении угля, и потребовал от членов кабинета министров и силовых ведомств немедленно огласить список "коррумпированных чиновников"."Генеральный прокурор, если здесь присутствуют угольные воры, то задержите их и уведите", - сказал лидер государства.Он также потребовал, чтобы участники совещания "выходили и говорили с протестующими".Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, ухнагийн хурэлсух
В мире, Монголия, Ухнагийн Хурэлсух
Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля
Президент Монголии Хурэлсух потребовал от правительства выявить причастных к краже угля
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с членами кабинета министров и представителями силовых ведомств потребовал выявить должностных лиц, причастных к делу о крупном хищении угля, а также открыто общаться с протестующими.
"Четыре дня наблюдаю. Жду, что предпримет правительство, как будут действовать силовые структуры. Но почему народ должен бороться вместо вас с требованием выявить лиц, причастных к коррупции? Вы должны этим заниматься, а не народ", - заявил Хурэлсух. Трансляцию встречи вел телеканал NTV Medee в социальной сети.
Он добавил, что не будет защищать должностных лиц, замешанных в хищении угля, и потребовал от членов кабинета министров и силовых ведомств немедленно огласить список "коррумпированных чиновников".
"Генеральный прокурор, если здесь присутствуют угольные воры, то задержите их и уведите", - сказал лидер государства.
Он также потребовал, чтобы участники совещания "выходили и говорили с протестующими".
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.