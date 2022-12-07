https://ria.ru/20221207/ugol-1836902570.html

Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля

Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля - РИА Новости, 07.12.2022

Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с членами кабинета министров и представителями силовых ведомств потребовал выявить должностных лиц, причастных... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:55

2022-12-07T11:55

2022-12-07T11:55

в мире

монголия

ухнагийн хурэлсух

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с членами кабинета министров и представителями силовых ведомств потребовал выявить должностных лиц, причастных к делу о крупном хищении угля, а также открыто общаться с протестующими."Четыре дня наблюдаю. Жду, что предпримет правительство, как будут действовать силовые структуры. Но почему народ должен бороться вместо вас с требованием выявить лиц, причастных к коррупции? Вы должны этим заниматься, а не народ", - заявил Хурэлсух. Трансляцию встречи вел телеканал NTV Medee в социальной сети.Он добавил, что не будет защищать должностных лиц, замешанных в хищении угля, и потребовал от членов кабинета министров и силовых ведомств немедленно огласить список "коррумпированных чиновников"."Генеральный прокурор, если здесь присутствуют угольные воры, то задержите их и уведите", - сказал лидер государства.Он также потребовал, чтобы участники совещания "выходили и говорили с протестующими".Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, монголия, ухнагийн хурэлсух