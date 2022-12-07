https://ria.ru/20221207/tyuleni-1837091687.html
В азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых тюленей
В азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых тюленей - РИА Новости, 07.12.2022
В азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых тюленей
В азербайджанском секторе Каспия выявлены 17 туш тюленей, сообщили в пресс-службе министерства экологии Азербайджана. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:48
2022-12-07T21:48
2022-12-07T23:32
в мире
светлана радионова
азербайджан
каспийское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. В азербайджанском секторе Каспия выявлены 17 туш тюленей, сообщили в пресс-службе министерства экологии Азербайджана.Ранее пресс-служба минприроды Дагестана сообщала, что на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В ведомстве заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность этих ластоногих стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч особей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с кислородным голоданием у животных."В связи с массовой гибелью тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели масштабный мониторинг в азербайджанском секторе моря. Как сообщил глава Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев, в ходе мониторинга было обнаружено в общей сложности 17 туш тюленей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для расследования причин гибели тюленей будут взяты образцы туш.
https://ria.ru/20221206/tyuleni-1836558983.html
https://ria.ru/20221204/gibel-1836282870.html
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в мире, светлана радионова, азербайджан, каспийское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
В мире, Светлана Радионова, Азербайджан, Каспийское море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
21:48 07.12.2022 (обновлено: 23:32 07.12.2022)
В азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых тюленей
Минэкологии: в азербайджанском секторе Каспия обнаружили 17 мертвых тюленей