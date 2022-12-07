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Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны - РИА Новости, 07.12.2022
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Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны
Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны - РИА Новости, 07.12.2022
Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны
Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ, заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:17
2022-12-07T20:17
в мире
цены на нефть
джейк салливан
ибрагим калын
турция
сша
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нато
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ, заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном главный советник, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Официальный представитель президента Турции, посол Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе беседы обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, а также глобальные и региональные вопросы, включая сотрудничество в области оборонной промышленности, российско-украинскую войну, Восточное Средиземноморье, процессы вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Сирию, Ирак и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении президентской администрации.Сообщается, что выразив удовлетворение встречей на уровне лидеров на Бали на полях саммита G20, было решено продолжить диалог и консультации по глобальным и региональным вопросам."Как два союзника по НАТО, Турция и США должны сосредоточиться на стратегических приоритетах и общих интересах. В ходе встречи была подчеркнута важность продолжающегося сотрудничества в области оборонной промышленности и переданы ожидания Турции в отношении безоговорочного завершения процесса утверждения Конгрессом США запроса на закупку и модернизацию F-16. Было подчеркнуто, что продление и распространение войны в Украине углубляет кризисы в глобальном масштабе и что война должна быть прекращена, а переговоры возобновлены. Было передано, что Турция решительно продолжает свои дипломатические инициативы, которые могут проложить путь к прекращению огня, включая обмен пленными и соглашение о зерне", - говорится в сообщении.В ходе переговоров было подчеркнуто, что "операции Турции в Сирии и Ираке направлены против террористических организаций PKK/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), представляющих угрозу нашей национальной безопасности. Было напомнено, что Турция имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Было подчеркнуто, что Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности. Выражая удовлетворение прогрессом, достигнутым Финляндией и Швецией (по процессу членства в НАТО), было отмечено, что все обязательства в трехстороннем меморандуме должны быть выполнены", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20221207/siriya-1836951089.html
https://ria.ru/20221204/predstavitel-1836279582.html
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в мире, цены на нефть, джейк салливан, ибрагим калын, турция, сша, сирия, нато, рабочая партия курдистана, большая двадцатка, f-16
В мире, Цены на нефть, Джейк Салливан, Ибрагим Калын, Турция, США, Сирия, НАТО, Рабочая партия Курдистана, Большая двадцатка, F-16
20:17 07.12.2022
 
Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны

Администрация Эрдогана: Турция полна решимости устранить террористические угрозы у границ

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ, заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном главный советник, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
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"Официальный представитель президента Турции, посол Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе беседы обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, а также глобальные и региональные вопросы, включая сотрудничество в области оборонной промышленности, российско-украинскую войну, Восточное Средиземноморье, процессы вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Сирию, Ирак и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении президентской администрации.
Сообщается, что выразив удовлетворение встречей на уровне лидеров на Бали на полях саммита G20, было решено продолжить диалог и консультации по глобальным и региональным вопросам.
"Как два союзника по НАТО, Турция и США должны сосредоточиться на стратегических приоритетах и общих интересах. В ходе встречи была подчеркнута важность продолжающегося сотрудничества в области оборонной промышленности и переданы ожидания Турции в отношении безоговорочного завершения процесса утверждения Конгрессом США запроса на закупку и модернизацию F-16. Было подчеркнуто, что продление и распространение войны в Украине углубляет кризисы в глобальном масштабе и что война должна быть прекращена, а переговоры возобновлены. Было передано, что Турция решительно продолжает свои дипломатические инициативы, которые могут проложить путь к прекращению огня, включая обмен пленными и соглашение о зерне", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что "операции Турции в Сирии и Ираке направлены против террористических организаций PKK/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), представляющих угрозу нашей национальной безопасности. Было напомнено, что Турция имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Было подчеркнуто, что Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности. Выражая удовлетворение прогрессом, достигнутым Финляндией и Швецией (по процессу членства в НАТО), было отмечено, что все обязательства в трехстороннем меморандуме должны быть выполнены", - сообщило ведомство.
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В миреЦены на нефтьДжейк СалливанИбрагим КалынТурцияСШАСирияНАТОРабочая партия КурдистанаБольшая двадцаткаF-16
 
 
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