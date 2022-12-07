Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны
Администрация Эрдогана: Турция полна решимости устранить террористические угрозы у границ
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ, заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном главный советник, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
"Официальный представитель президента Турции, посол Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе беседы обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, а также глобальные и региональные вопросы, включая сотрудничество в области оборонной промышленности, российско-украинскую войну, Восточное Средиземноморье, процессы вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Сирию, Ирак и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении президентской администрации.
"Как два союзника по НАТО, Турция и США должны сосредоточиться на стратегических приоритетах и общих интересах. В ходе встречи была подчеркнута важность продолжающегося сотрудничества в области оборонной промышленности и переданы ожидания Турции в отношении безоговорочного завершения процесса утверждения Конгрессом США запроса на закупку и модернизацию F-16. Было подчеркнуто, что продление и распространение войны в Украине углубляет кризисы в глобальном масштабе и что война должна быть прекращена, а переговоры возобновлены. Было передано, что Турция решительно продолжает свои дипломатические инициативы, которые могут проложить путь к прекращению огня, включая обмен пленными и соглашение о зерне", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что "операции Турции в Сирии и Ираке направлены против террористических организаций PKK/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), представляющих угрозу нашей национальной безопасности. Было напомнено, что Турция имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Было подчеркнуто, что Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности. Выражая удовлетворение прогрессом, достигнутым Финляндией и Швецией (по процессу членства в НАТО), было отмечено, что все обязательства в трехстороннем меморандуме должны быть выполнены", - сообщило ведомство.