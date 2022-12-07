https://ria.ru/20221207/turtsiya-1837068886.html

Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны

Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны - РИА Новости, 07.12.2022

Власти Турции намерены устранить террористические угрозы у границ страны

Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ, заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США по... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:17

2022-12-07T20:17

2022-12-07T20:17

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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ, заявил в ходе телефонных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном главный советник, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Официальный представитель президента Турции, посол Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе беседы обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, а также глобальные и региональные вопросы, включая сотрудничество в области оборонной промышленности, российско-украинскую войну, Восточное Средиземноморье, процессы вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Сирию, Ирак и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении президентской администрации.Сообщается, что выразив удовлетворение встречей на уровне лидеров на Бали на полях саммита G20, было решено продолжить диалог и консультации по глобальным и региональным вопросам."Как два союзника по НАТО, Турция и США должны сосредоточиться на стратегических приоритетах и общих интересах. В ходе встречи была подчеркнута важность продолжающегося сотрудничества в области оборонной промышленности и переданы ожидания Турции в отношении безоговорочного завершения процесса утверждения Конгрессом США запроса на закупку и модернизацию F-16. Было подчеркнуто, что продление и распространение войны в Украине углубляет кризисы в глобальном масштабе и что война должна быть прекращена, а переговоры возобновлены. Было передано, что Турция решительно продолжает свои дипломатические инициативы, которые могут проложить путь к прекращению огня, включая обмен пленными и соглашение о зерне", - говорится в сообщении.В ходе переговоров было подчеркнуто, что "операции Турции в Сирии и Ираке направлены против террористических организаций PKK/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), представляющих угрозу нашей национальной безопасности. Было напомнено, что Турция имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Было подчеркнуто, что Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности. Выражая удовлетворение прогрессом, достигнутым Финляндией и Швецией (по процессу членства в НАТО), было отмечено, что все обязательства в трехстороннем меморандуме должны быть выполнены", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20221207/siriya-1836951089.html

https://ria.ru/20221204/predstavitel-1836279582.html

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сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джейк салливан, ибрагим калын, турция, сша, сирия, нато, рабочая партия курдистана, большая двадцатка, f-16