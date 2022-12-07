https://ria.ru/20221207/tribunal-1837069536.html

Путин: решения трибуналов о преступлениях на Донбассе лишними не будут

Путин: решения трибуналов о преступлениях на Донбассе лишними не будут - РИА Новости, 07.12.2022

Путин: решения трибуналов о преступлениях на Донбассе лишними не будут

Решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе лишними не будут, действия неонацистского режима должны получить оценку, заявил... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:20

2022-12-07T20:20

2022-12-07T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837041849_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_dbda70159fdbaa3a131683a969bfaea4.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе лишними не будут, действия неонацистского режима должны получить оценку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В ходе встречи член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина сообщила президенту, что в 2018 году на территории Донецкой и Луганской народных республик прошли общественные народные трибуналы, которыми были признаны виновными в совершении военных преступлений все высшее политическое и военное руководство Украины. Данные приговоры направили во все международные правозащитные организации, но на тот момент не было инструментов для его выполнения, так как республики были непризнанными. Она попросила президента вернуться к вопросу проведения трибунала над нацистами."По поводу общественных трибуналов, да, с 2018 года вы сказали, такие решения принимаются общественными трибуналами, и, даже если сегодня что-то не реализуется, такие решения лишними не будут...Действия неонацистского режима должны получить свою оценку",- сказал Путин.

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, донбасс, украина, россия