Путин: решения трибуналов о преступлениях на Донбассе лишними не будут
Путин: решения трибуналов о военных преступлениях на Донбассе лишними не будут
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе лишними не будут, действия неонацистского режима должны получить оценку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
В ходе встречи член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина сообщила президенту, что в 2018 году на территории Донецкой и Луганской народных республик прошли общественные народные трибуналы, которыми были признаны виновными в совершении военных преступлений все высшее политическое и военное руководство Украины. Данные приговоры направили во все международные правозащитные организации, но на тот момент не было инструментов для его выполнения, так как республики были непризнанными. Она попросила президента вернуться к вопросу проведения трибунала над нацистами.
"По поводу общественных трибуналов, да, с 2018 года вы сказали, такие решения принимаются общественными трибуналами, и, даже если сегодня что-то не реализуется, такие решения лишними не будут...Действия неонацистского режима должны получить свою оценку",- сказал Путин.