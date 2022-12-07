https://ria.ru/20221207/trevoga-1836833492.html

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:15

2022-12-07T01:15

2022-12-07T01:19

специальная военная операция на украине

черкасская область

украина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной военной администрации.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца.

https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html

черкасская область

украина

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черкасская область, украина