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В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/trevoga-1836833492.html
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T01:15
2022-12-07T01:19
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной военной администрации.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца.
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html
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черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина
01:15 07.12.2022 (обновлено: 01:19 07.12.2022)
 
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
"Воздушная тревога в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной военной администрации.
Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца.
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраина
 
 
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