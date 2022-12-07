https://ria.ru/20221207/trevoga-1836833492.html
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T01:15
2022-12-07T01:15
2022-12-07T01:19
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной военной администрации.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца.
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черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина
01:15 07.12.2022 (обновлено: 01:19 07.12.2022)
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу