https://ria.ru/20221207/tovarooborot-1836843325.html

Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов

Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.12.2022

Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные 172,406 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:04

2022-12-07T07:04

2022-12-07T10:49

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

си цзиньпин

россия

китай

пекин

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные 172,406 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 67,334 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 13,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 47,5%, составив 105,072 миллиарда долларов.Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 18,256 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,545 миллиарда, Китай в РФ - на 7,711 миллиарда.Опубликованные в среду данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что за январь-ноябрь Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай.По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20221206/ssha-1836825384.html

https://ria.ru/20221206/pivo-1836817606.html

россия

китай

пекин

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, россия, китай, пекин