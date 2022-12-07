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Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.12.2022
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https://ria.ru/20221207/tovarooborot-1836843325.html
Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов
Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.12.2022
Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные 172,406 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:04
2022-12-07T10:49
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
си цзиньпин
россия
китай
пекин
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные 172,406 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 67,334 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 13,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 47,5%, составив 105,072 миллиарда долларов.Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 18,256 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,545 миллиарда, Китай в РФ - на 7,711 миллиарда.Опубликованные в среду данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что за январь-ноябрь Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай.По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, россия, китай, пекин
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Си Цзиньпин, Россия, Китай, Пекин, Россия-Китай: Главное
07:04 07.12.2022 (обновлено: 10:49 07.12.2022)
 
Товарооборот России и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов

Товарооборот России и КНР за 11 месяцев 2022 года вырос на 32%

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГрузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока
Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные 172,406 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 67,334 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 13,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 47,5%, составив 105,072 миллиарда долларов.
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Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 18,256 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,545 миллиарда, Китай в РФ - на 7,711 миллиарда.
Опубликованные в среду данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что за январь-ноябрь Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай.
По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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