https://ria.ru/20221207/tmu-1836728402.html

Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах - РИА Новости, 07.12.2022

Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Новых нетипичных паразитов у летучих мышей обнаружили ученые ТМУ. По их словам, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:00

2022-12-07T07:00

2022-12-07T07:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

белоруссия

тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

тюмень

биология

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новых нетипичных паразитов у летучих мышей обнаружили ученые ТМУ. По их словам, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку. Результаты опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.Ученые Тюменского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Белоруссии выявили новых нетипичных паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы – видов летучих мышей, наиболее распространенных в России и Белоруссии.Обнаруженные блохи видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger являются переносчиками риккетсий – возбудителей разнообразных лихорадок, включая лихорадку Крым-Конго, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. По словам ученых, ранее эти паразиты обитали только на грызунах и насекомоядных.По словам исследователей, основные причины этих трансформаций – изменение климата на планете и непрерывный рост городов. Эти факторы провоцируют изменение ареалов обитания животных и меняют межвидовые контакты, формируя новые возможности для обмена паразитами."Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, мы же обнаружили новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку", – отметила Орлова.Исследователи ТМУ считают, что в ближайшем будущем человечество может столкнутся с новыми болезнями и их неожиданными переносчиками, поэтому научному и медицинскому сообществам важно быть "начеку".В исследовании принимали участие специалисты Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время научный коллектив проводит молекулярно-генетическое исследование обнаруженных паразитов.

https://ria.ru/20210803/tyumgu-1744007735.html

https://ria.ru/20221018/tyumgu-1824606676.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, белоруссия, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень, биология