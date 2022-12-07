https://ria.ru/20221207/tmu-1836728402.html
Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах
Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах - РИА Новости, 07.12.2022
Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах
Новых нетипичных паразитов у летучих мышей обнаружили ученые ТМУ. По их словам, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:00
2022-12-07T07:00
2022-12-07T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
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тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
тюмень
биология
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новых нетипичных паразитов у летучих мышей обнаружили ученые ТМУ. По их словам, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку. Результаты опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.Ученые Тюменского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Белоруссии выявили новых нетипичных паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы – видов летучих мышей, наиболее распространенных в России и Белоруссии.Обнаруженные блохи видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger являются переносчиками риккетсий – возбудителей разнообразных лихорадок, включая лихорадку Крым-Конго, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. По словам ученых, ранее эти паразиты обитали только на грызунах и насекомоядных.По словам исследователей, основные причины этих трансформаций – изменение климата на планете и непрерывный рост городов. Эти факторы провоцируют изменение ареалов обитания животных и меняют межвидовые контакты, формируя новые возможности для обмена паразитами."Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, мы же обнаружили новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку", – отметила Орлова.Исследователи ТМУ считают, что в ближайшем будущем человечество может столкнутся с новыми болезнями и их неожиданными переносчиками, поэтому научному и медицинскому сообществам важно быть "начеку".В исследовании принимали участие специалисты Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время научный коллектив проводит молекулярно-генетическое исследование обнаруженных паразитов.
https://ria.ru/20210803/tyumgu-1744007735.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, белоруссия, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Белоруссия, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Тюмень, биология
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Новых нетипичных паразитов у летучих мышей обнаружили ученые ТМУ
. По их словам, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку. Результаты опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina
.
Ученые Тюменского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Белоруссии выявили новых нетипичных паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы – видов летучих мышей, наиболее распространенных в России и Белоруссии.
Обнаруженные блохи видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger являются переносчиками риккетсий – возбудителей разнообразных лихорадок, включая лихорадку Крым-Конго, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. По словам ученых, ранее эти паразиты обитали только на грызунах и насекомоядных.
"Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд Рукокрылые – неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции. Коллеги из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений "паразит-хозяин", которое сегодня наблюдается в природе", – объяснила доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.
По словам исследователей, основные причины этих трансформаций – изменение климата на планете и непрерывный рост городов. Эти факторы провоцируют изменение ареалов обитания животных и меняют межвидовые контакты, формируя новые возможности для обмена паразитами.
"Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, мы же обнаружили новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку", – отметила Орлова.
Исследователи ТМУ считают, что в ближайшем будущем человечество может столкнутся с новыми болезнями и их неожиданными переносчиками, поэтому научному и медицинскому сообществам важно быть "начеку".
В исследовании принимали участие специалисты Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время научный коллектив проводит молекулярно-генетическое исследование обнаруженных паразитов.