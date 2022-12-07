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Кравцов подумает о включении в школьные уроки тематики Союзного государства
Кравцов подумает о включении в школьные уроки тематики Союзного государства - РИА Новости, 07.12.2022
Кравцов подумает о включении в школьные уроки тематики Союзного государства
Нужно подумать, как включить тематику Союзного государства, братских отношений России и Белоруссии в школьные уроки, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:31
2022-12-07T16:31
2022-12-07T16:31
союзное государство
россия
белоруссия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно подумать, как включить тематику Союзного государства, братских отношений России и Белоруссии в школьные уроки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Мы вот проводим уроки "Разговоры о важном". <...> (Нужно) обсудить, подумать, как тематику Союзного государства, наших братских отношений включить в более углубленное в том числе, в различные предметы, в "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на пресс-конференции "Беларусь и Россия: вчера, сегодня, завтра".Он добавил, что до Нового года будут подписаны все договоренности в части взаимодействия, обучения детей, патриотического воспитания.Кроме того, по его словам, в плане будет отражено взаимодействие государств в сфере среднего профобразования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия
Союзное государство, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно подумать, как включить тематику Союзного государства, братских отношений России и Белоруссии в школьные уроки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы вот проводим уроки "Разговоры о важном". <...> (Нужно) обсудить, подумать, как тематику Союзного государства, наших братских отношений включить в более углубленное в том числе, в различные предметы, в "Разговоры о важном", - сказал Кравцов
на пресс-конференции "Беларусь и Россия: вчера, сегодня, завтра".
Он добавил, что до Нового года будут подписаны все договоренности в части взаимодействия, обучения детей, патриотического воспитания.
"Мы до конца года подпишем с Андреем Ивановичем (Иванцом, министром образования Белоруссии - ред.) план, общие мероприятия и по патриотическому воспитанию, и по кадетскому образованию, педагогическому образованию, проекту, расширению проекта "Поезд памяти", который в следующем году пройдет с 20 июня по 4 июля", - отметил министр.
Кроме того, по его словам, в плане будет отражено взаимодействие государств в сфере среднего профобразования.