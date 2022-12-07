https://ria.ru/20221207/tematika-1836999216.html

Кравцов подумает о включении в школьные уроки тематики Союзного государства

Кравцов подумает о включении в школьные уроки тематики Союзного государства - РИА Новости, 07.12.2022

Кравцов подумает о включении в школьные уроки тематики Союзного государства

Нужно подумать, как включить тематику Союзного государства, братских отношений России и Белоруссии в школьные уроки, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:31

2022-12-07T16:31

2022-12-07T16:31

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно подумать, как включить тематику Союзного государства, братских отношений России и Белоруссии в школьные уроки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Мы вот проводим уроки "Разговоры о важном". <...> (Нужно) обсудить, подумать, как тематику Союзного государства, наших братских отношений включить в более углубленное в том числе, в различные предметы, в "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на пресс-конференции "Беларусь и Россия: вчера, сегодня, завтра".Он добавил, что до Нового года будут подписаны все договоренности в части взаимодействия, обучения детей, патриотического воспитания.Кроме того, по его словам, в плане будет отражено взаимодействие государств в сфере среднего профобразования.

https://ria.ru/20220622/pamyat-1797205080.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия