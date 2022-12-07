https://ria.ru/20221207/tatarstan-1836983079.html

Предприятия Татарстана занимают ниши после ухода зарубежных компаний

Предприятия Татарстана занимают ниши после ухода зарубежных компаний - РИА Новости, 07.12.2022

Предприятия Татарстана занимают ниши после ухода зарубежных компаний

Машиностроительные предприятия Татарстана активно приступили к производству востребованной продукции, занимая освобождающиеся после ухода крупных зарубежных... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:55

2022-12-07T15:55

2022-12-07T15:55

республика татарстан

рустам минниханов

соллерс

казанский вертолетный завод

ту-214

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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Машиностроительные предприятия Татарстана активно приступили к производству востребованной продукции, занимая освобождающиеся после ухода крупных зарубежных компаний ниши на российском рынке, заявил президент республики Рустам Минниханов."С уходом крупных зарубежных компаний на российском рынке освобождаются ниши, открывающие новые перспективы для отечественного машиностроения. Хотелось бы отметить ряд предприятий, которые уже активно приступили к производству востребованной рынком продукции", - сказал Минниханов на пленарном заседании Татарстанского машиностроительного форума.Так, по словам главы республики, компания "Камаз" расширяет выпуск автомобилей с высоким уровнем локализации и готовит в следующем году перезапуск производства автомобилей семейства К5. Компания "Соллерс", несмотря на уход иностранного партнера, приступает к реализации нового проекта по производству легких коммерческих автомобилей, продажи которых стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году.Елабужский автомобильный завод освоил производство современных грейдеров и бульдозеров, наращивая использование отечественных автокомпонентов."В сфере авиастроения приступили к выполнению задач в части постановки на серийное производство гражданских пассажирских самолетов Ту-214, на Казанском вертолетном заводе проводится активная работа по импортозамещению ключевых комплектующих на вертолетах Ми и "Ансат", - напомнил Минниханов.Он подчеркнул, что машиностроение традиционно является одной из ключевых отраслей экономики Татарстана. Сегодня в республике работает порядка 3,5 тысячи машиностроительных предприятий, на которых занято около 120 тысяч человек.По словам Минниханова, несмотря на то, что в текущем году отечественная промышленность столкнулась с целым рядом вызовов, ей удается сохранять положительную динамику. Так, по итогам 10 месяцев этого года индекс промышленного производства в машиностроении Татарстана составил 103%, объем отгруженной продукции в отрасли превысил 616,6 миллиарда рублей. В целом по промышленности за 10 месяцев индекс промышленного производства составил 107,8%, объем отгруженной продукции - порядка 3,7 триллиона рублей.

https://na.ria.ru/20221206/bolshoy_altay-1836630602.html

https://ria.ru/20221128/aurus-1834660169.html

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рустам минниханов, соллерс, казанский вертолетный завод, ту-214