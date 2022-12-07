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Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/svo-1837005945.html
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ
В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:53
2022-12-07T18:05
россия
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев."Как сообщают коллеги, в частности и наш новый член Совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще еще ничего не перечислили. Кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовые явления, но с каждым таким случаем необходимо разбираться", - сказал Фадеев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Глава государства Владимир Путин нередко говорит о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям.
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россия, общество, валерий фадеев, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:53 07.12.2022 (обновлено: 18:05 07.12.2022)
 
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ

Глава СПЧ Фадеев заявил, что в зоне спецоперации есть люди, которым не перечислили выплаты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев.
"Как сообщают коллеги, в частности и наш новый член Совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще еще ничего не перечислили. Кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовые явления, но с каждым таким случаем необходимо разбираться", - сказал Фадеев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства Владимир Путин нередко говорит о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям.
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 10:45
Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВалерий ФадеевВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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