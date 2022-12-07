https://ria.ru/20221207/svo-1837005945.html

Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ

Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022

Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ

В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:53

2022-12-07T16:53

2022-12-07T18:05

россия

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев."Как сообщают коллеги, в частности и наш новый член Совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще еще ничего не перечислили. Кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовые явления, но с каждым таким случаем необходимо разбираться", - сказал Фадеев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Глава государства Владимир Путин нередко говорит о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям.

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россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, валерий фадеев, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)