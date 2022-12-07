https://ria.ru/20221207/svo-1837005945.html
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ
В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:53
2022-12-07T16:53
2022-12-07T18:05
россия
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В зоне специальной военной операции есть люди, которым еще не перечислили выплаты, сообщил глава совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев."Как сообщают коллеги, в частности и наш новый член Совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще еще ничего не перечислили. Кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовые явления, но с каждым таким случаем необходимо разбираться", - сказал Фадеев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Глава государства Владимир Путин нередко говорит о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям.
https://ria.ru/20221207/vyplaty-1836880265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, валерий фадеев, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:53 07.12.2022 (обновлено: 18:05 07.12.2022)
Некоторые люди в зоне спецоперации не получили выплаты, заявил глава СПЧ
Глава СПЧ Фадеев заявил, что в зоне спецоперации есть люди, которым не перечислили выплаты