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Столтенберг заявил, что не думает о продлении мандата генсека НАТО - РИА Новости, 07.12.2022
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Столтенберг заявил, что не думает о продлении мандата генсека НАТО
Столтенберг заявил, что не думает о продлении мандата генсека НАТО - РИА Новости, 07.12.2022
Столтенберг заявил, что не думает о продлении мандата генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата в альянсе на новый срок, заявил, что пока сосредоточен на работе до конца... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:15
2022-12-07T12:16
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата в альянсе на новый срок, заявил, что пока сосредоточен на работе до конца сентября 2023 года."У меня нет других планов помимо того, чтобы сосредоточиться на своей работе до конца сентября будущего года. Это мой единственный план", - сообщил он на мероприятии газеты Financial Times, в котором принял участие в режиме видеоконференции. Генсек НАТО также выразил уверенность, что страны альянса смогут найти достойного кандидата, который придет ему на смену.Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
12:15 07.12.2022 (обновлено: 12:16 07.12.2022)
 
Столтенберг заявил, что не думает о продлении мандата генсека НАТО

Столтенберг заявил, что сосредоточен на работе в рамках действующего мандата генсека НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата в альянсе на новый срок, заявил, что пока сосредоточен на работе до конца сентября 2023 года.
"У меня нет других планов помимо того, чтобы сосредоточиться на своей работе до конца сентября будущего года. Это мой единственный план", - сообщил он на мероприятии газеты Financial Times, в котором принял участие в режиме видеоконференции. Генсек НАТО также выразил уверенность, что страны альянса смогут найти достойного кандидата, который придет ему на смену.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:00
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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