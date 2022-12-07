https://ria.ru/20221207/stolknovenie-1836908580.html
Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150
Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150 - РИА Новости, 07.12.2022
Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150
Около 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии, сообщает в среду управление по защите гражданского населения автономного... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:06
2022-12-07T12:06
2022-12-07T12:16
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МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Около 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии, сообщает в среду управление по защите гражданского населения автономного сообщества.Столкновение произошло на станции Монкада-и-Решак, города, входящего в провинцию Барселона. На месте задействованы подразделения экстренной помощи. Ранее сообщалось более чем о 70 пострадавших."Сто пятьдесят человек получили незначительные травмы, еще 5 находятся в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении службы.Поезда были полностью эвакуированы.Также управление по защите предупреждает о проблемах в работе трех региональных железнодорожных линий автономного сообщества.
https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html
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в мире, каталония, барселона (город)
В мире, Каталония, Барселона (город)
12:06 07.12.2022 (обновлено: 12:16 07.12.2022)
Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150
Число пострадавших при столкновения поездов в провинции Барселоны выросло до 150 человек
МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Около 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии, сообщает в среду управление по защите гражданского населения автономного сообщества.
Столкновение произошло на станции Монкада-и-Решак, города, входящего в провинцию Барселона. На месте задействованы подразделения экстренной помощи. Ранее сообщалось более чем о 70 пострадавших.
"Сто пятьдесят человек получили незначительные травмы, еще 5 находятся в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении службы.
Поезда были полностью эвакуированы.
Также управление по защите предупреждает о проблемах в работе трех региональных железнодорожных линий автономного сообщества.