https://ria.ru/20221207/stolknovenie-1836908580.html

Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150

Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150 - РИА Новости, 07.12.2022

Число пострадавших при столкновении поездов в Каталонии выросло до 150

Около 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии, сообщает в среду управление по защите гражданского населения автономного... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:06

2022-12-07T12:06

2022-12-07T12:16

в мире

каталония

барселона (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836891020_0:1:670:378_1920x0_80_0_0_3ee0100ec2b011c9e5b0f80d75ab810e.jpg

МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Около 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии, сообщает в среду управление по защите гражданского населения автономного сообщества.Столкновение произошло на станции Монкада-и-Решак, города, входящего в провинцию Барселона. На месте задействованы подразделения экстренной помощи. Ранее сообщалось более чем о 70 пострадавших."Сто пятьдесят человек получили незначительные травмы, еще 5 находятся в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении службы.Поезда были полностью эвакуированы.Также управление по защите предупреждает о проблемах в работе трех региональных железнодорожных линий автономного сообщества.

https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html

https://ria.ru/20221106/poezd-1829495643.html

каталония

барселона (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, каталония, барселона (город)