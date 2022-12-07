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США хотят провести с КНДР переговоры по ядерной угрозе, заявил Кирби - РИА Новости, 07.12.2022
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США хотят провести с КНДР переговоры по ядерной угрозе, заявил Кирби
США хотят провести с КНДР переговоры по ядерной угрозе, заявил Кирби - РИА Новости, 07.12.2022
США хотят провести с КНДР переговоры по ядерной угрозе, заявил Кирби
США хотят начать переговоры с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и рассчитывают, что Китай окажет влияние на Пхеньян для улучшения региональной... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:13
2022-12-07T18:13
в мире
джон кирби
ким чен ын
сша
китай
пхеньян
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США хотят начать переговоры с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и рассчитывают, что Китай окажет влияние на Пхеньян для улучшения региональной безопасности, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы по-прежнему желаем сесть с Ким Чен Ыном за стол переговоров без предварительных условий и попытаться найти дипоматический путь для денуклеаризации полуострова, - заявил Кирби. - Китай имеет влияние на Пхеньян. Мы бы хотели, чтобы они использовали это влияние для улучшения региональной безопасности".При этом представитель Белого дома отметил, что США усилят работу по проведению военных учений со своими союзниками в регионе, поскольку до настоящего время КНР не проявила желания оказать давления на Северную Корею.Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что страна ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.КНДР 18 ноября произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.По данным Южной Кореи, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
https://ria.ru/20221207/putin-1837039834.html
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сша
китай
пхеньян
кндр (северная корея)
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в мире, джон кирби, ким чен ын, сша, китай, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Джон Кирби, Ким Чен Ын, США, Китай, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
18:13 07.12.2022
 
США хотят провести с КНДР переговоры по ядерной угрозе, заявил Кирби

Кирби: США хотят переговоров с КНДР по ядерной угрозе и надеются на влияние КНР

© AP Photo / Susan Walsh Контр-адмирал Джон Кирби
Контр-адмирал Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Контр-адмирал Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. США хотят начать переговоры с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и рассчитывают, что Китай окажет влияние на Пхеньян для улучшения региональной безопасности, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы по-прежнему желаем сесть с Ким Чен Ыном за стол переговоров без предварительных условий и попытаться найти дипоматический путь для денуклеаризации полуострова, - заявил Кирби. - Китай имеет влияние на Пхеньян. Мы бы хотели, чтобы они использовали это влияние для улучшения региональной безопасности".
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При этом представитель Белого дома отметил, что США усилят работу по проведению военных учений со своими союзниками в регионе, поскольку до настоящего время КНР не проявила желания оказать давления на Северную Корею.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что страна ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.
КНДР 18 ноября произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
По данным Южной Кореи, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.
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