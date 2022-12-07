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В США заявили о падении уровня поддержки Украины - РИА Новости, 07.12.2022
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В США заявили о падении уровня поддержки Украины
В США заявили о падении уровня поддержки Украины - РИА Новости, 07.12.2022
В США заявили о падении уровня поддержки Украины
Уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов, сообщается в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T05:50
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в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов, сообщается в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.В отчете также сообщается, что 29 процентов опрошенных считают, что США должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины. При этом 27 процентов считают, что Штатам следует отправить войска для вмешательства в конфликт.Количество американцев, считающих, что Украину необходимо поддерживать "столько, сколько потребуется", упало с 58 до 48 процентов с июля.Среди республиканцев поддержка Украины ослабла еще значительнее. Исследовательский центр привел данные, согласно которым количество поддерживающих активное военное финансирование Украины с мая сократилась с 80 процентов до 55. Число сторонников помощи упало с 74 до 50 процентов.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/orban-1836835465.html
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в мире, украина, сша, киев, нато
В мире, Украина, США, Киев, НАТО
05:50 07.12.2022 (обновлено: 05:54 07.12.2022)
 
В США заявили о падении уровня поддержки Украины

The Chicago Council on Global Affairs: уровень поддержки Украины в США сократился до 47%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПодготовка к переговорам США-РФ в Женеве
Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов, сообщается в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

"Почти половина американцев <...> (47 процентов, против 38 процентов в июле) считает, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее", — говорится в результатах опроса.

В отчете также сообщается, что 29 процентов опрошенных считают, что США должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины. При этом 27 процентов считают, что Штатам следует отправить войска для вмешательства в конфликт.
Количество американцев, считающих, что Украину необходимо поддерживать "столько, сколько потребуется", упало с 58 до 48 процентов с июля.
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Среди республиканцев поддержка Украины ослабла еще значительнее. Исследовательский центр привел данные, согласно которым количество поддерживающих активное военное финансирование Украины с мая сократилась с 80 процентов до 55. Число сторонников помощи упало с 74 до 50 процентов.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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