05:50 07.12.2022 (обновлено: 05:54 07.12.2022)
В США заявили о падении уровня поддержки Украины
The Chicago Council on Global Affairs: уровень поддержки Украины в США сократился до 47%
Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов, сообщается в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.
"Почти половина американцев <...> (47 процентов, против 38 процентов в июле) считает, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее", — говорится в результатах опроса.
В отчете также сообщается, что 29 процентов опрошенных считают, что США должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины. При этом 27 процентов считают, что Штатам следует отправить войска для вмешательства в конфликт.
Количество американцев, считающих, что Украину необходимо поддерживать "столько, сколько потребуется", упало с 58 до 48 процентов с июля.
Среди республиканцев поддержка Украины ослабла еще значительнее. Исследовательский центр привел данные, согласно которым количество поддерживающих активное военное финансирование Украины с мая сократилась с 80 процентов до 55. Число сторонников помощи упало с 74 до 50 процентов.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.