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Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS - РИА Новости, 07.12.2022

Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:09

2022-12-07T13:09

2022-12-07T13:48

специальная военная операция на украине

безопасность

кривой рог

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре повреждены, сообщили в среду в Минобороны России."По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения", - сообщили в военном ведомстве.

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS" Конашенков: "Уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS" 2022-12-07T13:09 true PT4M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, кривой рог, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)