https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836928541.html
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS - РИА Новости, 07.12.2022
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:09
2022-12-07T13:09
2022-12-07T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
кривой рог
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре повреждены, сообщили в среду в Минобороны России."По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения", - сообщили в военном ведомстве.
кривой рог
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS"
Конашенков: "Уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS"
2022-12-07T13:09
true
PT4M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, кривой рог, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:09 07.12.2022 (обновлено: 13:48 07.12.2022)
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
Минобороны: высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожены две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS