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Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS - РИА Новости, 07.12.2022
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Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS - РИА Новости, 07.12.2022
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:09
2022-12-07T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
кривой рог
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре повреждены, сообщили в среду в Минобороны России."По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения", - сообщили в военном ведомстве.
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Конашенков: "Уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS"
Конашенков: "Уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS"
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безопасность, кривой рог, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:09 07.12.2022 (обновлено: 13:48 07.12.2022)
 
Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

Минобороны: высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожены две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом по цехам металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожила более 70 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре повреждены, сообщили в среду в Минобороны России.
"По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения", - сообщили в военном ведомстве.
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