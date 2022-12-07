https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836927247.html

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.12.2022

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России в минувшие сутки отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 100 военных убитыми и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:03

2022-12-07T13:03

2022-12-07T13:18

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 100 военных убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции", - говорится в сообщении.Согласно российскому военному ведомству, потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины