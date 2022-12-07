https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836927247.html
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.12.2022
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России в минувшие сутки отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 100 военных убитыми и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:03
2022-12-07T13:03
2022-12-07T13:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки отразили украинские контратаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 100 военных убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции", - говорится в сообщении.Согласно российскому военному ведомству, потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:03 07.12.2022 (обновлено: 13:18 07.12.2022)
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении