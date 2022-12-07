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На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных - РИА Новости, 07.12.2022
На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных
Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:02
2022-12-07T13:02
2022-12-07T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130 украинских военных, заявили в среду в Минобороны России."На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:02 07.12.2022 (обновлено: 13:18 07.12.2022)
На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных
Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных