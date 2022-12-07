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На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных - РИА Новости, 07.12.2022

На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных

Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:02

2022-12-07T13:02

2022-12-07T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130 украинских военных, заявили в среду в Минобороны России."На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф