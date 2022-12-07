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На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных - РИА Новости, 07.12.2022
На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных
Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:02
2022-12-07T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130 украинских военных, заявили в среду в Минобороны России."На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:02 07.12.2022 (обновлено: 13:18 07.12.2022)
 
На Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных

Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожены более 130 украинских военных, заявили в среду в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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