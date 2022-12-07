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Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу - РИА Новости, 07.12.2022
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https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html
Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу
Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу - РИА Новости, 07.12.2022
Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу
Власти Вологодской области в ближайшие три года направят на социальную сферу более 200 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:06
2022-12-07T13:06
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области в ближайшие три года направят на социальную сферу более 200 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.Он отметил, что социальная сфера по-прежнему является приоритетным направлением расходования бюджетных средств."Принятый бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сохраняет преемственность с предыдущими бюджетами, так как в нем в необходимом объеме учтены финансовые ресурсы на социальную поддержку граждан, на социальные выплаты, на выполнение публичных обязательств", - сказал он после утверждения бюджета области Законодательным собранием области.На социальные выплаты из областного бюджета за три года направят более 100 миллиардов рублей, их получателями являются порядка 400 тысяч жителей региона, в том числе семьи с детьми и малообеспеченные граждане.Еще более 100 миллиардов рублей будут направлены на четыре отрасли – здравоохранение, образование, культуру и спорт. Приоритетным направлениям расходов будет финансирование объектов по нацпроектам "Образование" и "Демография": откроют 54 центра "Точки роста" в школах, пять кванториумов, 65 школ оснастят компьютерным оборудованием, построят два детских сада и четыре школы.В двух крупных городах области - Череповце и Вологде - построят по новой поликлинике, в сельских районах продолжат ремонты соцобъектов по областным программам "Сельский ФАП", "Сельский дом культуры", "Сельская библиотека", "Детская школа искусств"Кроме того, с 1 января 2023 года на 4 процента проиндексируют заработную плату всем без исключения бюджетникам области. На эти цели в трехлетнем периоде предусмотрено более 20 миллиардов рублей.
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череповец, вологда
Вологодская область, Череповец, Вологда
13:06 07.12.2022
 

Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области в ближайшие три года направят на социальную сферу более 200 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.
Он отметил, что социальная сфера по-прежнему является приоритетным направлением расходования бюджетных средств.
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"Принятый бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сохраняет преемственность с предыдущими бюджетами, так как в нем в необходимом объеме учтены финансовые ресурсы на социальную поддержку граждан, на социальные выплаты, на выполнение публичных обязательств", - сказал он после утверждения бюджета области Законодательным собранием области.
На социальные выплаты из областного бюджета за три года направят более 100 миллиардов рублей, их получателями являются порядка 400 тысяч жителей региона, в том числе семьи с детьми и малообеспеченные граждане.
Еще более 100 миллиардов рублей будут направлены на четыре отрасли – здравоохранение, образование, культуру и спорт. Приоритетным направлениям расходов будет финансирование объектов по нацпроектам "Образование" и "Демография": откроют 54 центра "Точки роста" в школах, пять кванториумов, 65 школ оснастят компьютерным оборудованием, построят два детских сада и четыре школы.
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Кроме того, с 1 января 2023 года на 4 процента проиндексируют заработную плату всем без исключения бюджетникам области. На эти цели в трехлетнем периоде предусмотрено более 20 миллиардов рублей.
 
Вологодская областьЧереповецВологда
 
 
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