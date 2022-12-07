https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html

Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу

Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу - РИА Новости, 07.12.2022

Вологодские власти направят более 200 млрд рублей на соцсферу

Власти Вологодской области в ближайшие три года направят на социальную сферу более 200 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:06

2022-12-07T13:06

2022-12-07T13:06

вологодская область

череповец

вологда

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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области в ближайшие три года направят на социальную сферу более 200 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.Он отметил, что социальная сфера по-прежнему является приоритетным направлением расходования бюджетных средств."Принятый бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сохраняет преемственность с предыдущими бюджетами, так как в нем в необходимом объеме учтены финансовые ресурсы на социальную поддержку граждан, на социальные выплаты, на выполнение публичных обязательств", - сказал он после утверждения бюджета области Законодательным собранием области.На социальные выплаты из областного бюджета за три года направят более 100 миллиардов рублей, их получателями являются порядка 400 тысяч жителей региона, в том числе семьи с детьми и малообеспеченные граждане.Еще более 100 миллиардов рублей будут направлены на четыре отрасли – здравоохранение, образование, культуру и спорт. Приоритетным направлениям расходов будет финансирование объектов по нацпроектам "Образование" и "Демография": откроют 54 центра "Точки роста" в школах, пять кванториумов, 65 школ оснастят компьютерным оборудованием, построят два детских сада и четыре школы.В двух крупных городах области - Череповце и Вологде - построят по новой поликлинике, в сельских районах продолжат ремонты соцобъектов по областным программам "Сельский ФАП", "Сельский дом культуры", "Сельская библиотека", "Детская школа искусств"Кроме того, с 1 января 2023 года на 4 процента проиндексируют заработную плату всем без исключения бюджетникам области. На эти цели в трехлетнем периоде предусмотрено более 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221206/byudzhet-1836623412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, вологда