https://ria.ru/20221207/sotrudnichestvo-1837142881.html

Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 08.12.2022

Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ", ее финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-07T21:50

2022-12-07T21:50

2022-12-08T11:16

тюменская область

александр моор

дмитрий чернышенко

россия

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ТЮМЕНЬ, 7 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ", ее финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов помогут эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в туристической сфере региона, заявил губернатор Александр Моор.Подписание соглашения состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Подписи под документами поставили генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов и глава региона Александр Моор."Корпорация имеет финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов в сфере туризма. Это позволяет инвестору достаточно быстро реализовать и окупить проект", – сообщил Моор.Первыми проектами в рамках соглашения станут строительство четырехзвездочного отеля в Тобольске и разработка мастер-плана по созданию туристического кластера вокруг Областного центра зимних видов спорта "Жемчужины Сибири" на площади в 260 гектаров.Помимо Тюменской области, соглашения по развитию туристической инфраструктуры с корпорацией "Туризм.РФ" в среду подписали Ставропольский край, Архангельская, Волгоградская и Челябинская области, а в целом уже 57 регионов России.Комментируя подписанные соглашения, Дмитрий Чернышенко отметил, что "корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры".

https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, дмитрий чернышенко, россия