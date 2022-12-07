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Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 08.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221207/sotrudnichestvo-1837142881.html
Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве
Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 08.12.2022
Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве
Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ", ее финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T21:50
2022-12-08T11:16
тюменская область
александр моор
дмитрий чернышенко
россия
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ТЮМЕНЬ, 7 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ", ее финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов помогут эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в туристической сфере региона, заявил губернатор Александр Моор.Подписание соглашения состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Подписи под документами поставили генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов и глава региона Александр Моор."Корпорация имеет финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов в сфере туризма. Это позволяет инвестору достаточно быстро реализовать и окупить проект", – сообщил Моор.Первыми проектами в рамках соглашения станут строительство четырехзвездочного отеля в Тобольске и разработка мастер-плана по созданию туристического кластера вокруг Областного центра зимних видов спорта "Жемчужины Сибири" на площади в 260 гектаров.Помимо Тюменской области, соглашения по развитию туристической инфраструктуры с корпорацией "Туризм.РФ" в среду подписали Ставропольский край, Архангельская, Волгоградская и Челябинская области, а в целом уже 57 регионов России.Комментируя подписанные соглашения, Дмитрий Чернышенко отметил, что "корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры".
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александр моор, дмитрий чернышенко, россия
Тюменская область, Александр Моор, Дмитрий Чернышенко, Россия
21:50 07.12.2022 (обновлено: 11:16 08.12.2022)
 

Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ", ее финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов помогут эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в туристической сфере региона, заявил губернатор Александр Моор.
Подписание соглашения состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Подписи под документами поставили генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов и глава региона Александр Моор.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
"Корпорация имеет финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов в сфере туризма. Это позволяет инвестору достаточно быстро реализовать и окупить проект", – сообщил Моор.
Первыми проектами в рамках соглашения станут строительство четырехзвездочного отеля в Тобольске и разработка мастер-плана по созданию туристического кластера вокруг Областного центра зимних видов спорта "Жемчужины Сибири" на площади в 260 гектаров.
Помимо Тюменской области, соглашения по развитию туристической инфраструктуры с корпорацией "Туризм.РФ" в среду подписали Ставропольский край, Архангельская, Волгоградская и Челябинская области, а в целом уже 57 регионов России.
Комментируя подписанные соглашения, Дмитрий Чернышенко отметил, что "корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры".
 
Тюменская областьАлександр МоорДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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