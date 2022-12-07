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Британия и США заключили соглашение в области энергетики, заявил Сунак - РИА Новости, 07.12.2022
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Британия и США заключили соглашение в области энергетики, заявил Сунак
Британия и США заключили соглашение в области энергетики, заявил Сунак - РИА Новости, 07.12.2022
Британия и США заключили соглашение в области энергетики, заявил Сунак
Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности, которое ориентировано на снижение "глобальной зависимости" от российских... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T04:27
2022-12-07T04:27
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности, которое ориентировано на снижение "глобальной зависимости" от российских энергоносителей, следует из заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена, размещенного на сайте канцелярии британского лидера."В рамках нового "Партнерства по энергетической безопасности и доступности между Великобританией и США" Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии", - говорится в заявлении.Отмечается, что партнерство будет основываться на дальнейшем функционировании британо-американского стратегического диалога по энергетике, возглавляемого министрами энергетики стран.Стороны также продолжат тесное сотрудничество в области улавливания и хранения углерода.В начале декабря американская Sempra Infrastructure, подразделение американской Sempra, заключила соглашение с британской нефтехимической Ineos о поставках той в течение 20 лет 1,4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с планируемого проекта Port Arthur LNG.
https://ria.ru/20221128/sunak-1834836304.html
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цены на нефть, риши сунак, джо байден, сша, великобритания
Цены на нефть, Риши Сунак, Джо Байден, США, Великобритания
04:27 07.12.2022
 
Британия и США заключили соглашение в области энергетики, заявил Сунак

Сунак: Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности, которое ориентировано на снижение "глобальной зависимости" от российских энергоносителей, следует из заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена, размещенного на сайте канцелярии британского лидера.
"В рамках нового "Партнерства по энергетической безопасности и доступности между Великобританией и США" Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что партнерство будет основываться на дальнейшем функционировании британо-американского стратегического диалога по энергетике, возглавляемого министрами энергетики стран.
Стороны также продолжат тесное сотрудничество в области улавливания и хранения углерода.
В начале декабря американская Sempra Infrastructure, подразделение американской Sempra, заключила соглашение с британской нефтехимической Ineos о поставках той в течение 20 лет 1,4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с планируемого проекта Port Arthur LNG.
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Цены на нефтьРиши СунакДжо БайденСШАВеликобритания
 
 
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