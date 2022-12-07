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Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы - РИА Новости, 07.12.2022
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Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы
Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы - РИА Новости, 07.12.2022
Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале в Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:38
2022-12-07T17:38
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале в Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что ранее сносу стел мешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал временно воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам.Председатель СК РФ также поручил запросить в МИД РФ необходимую информацию.
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в мире, александр бастрыкин, россия, литва, вильнюс, следственный комитет россии (ск рф), оон
В мире, Александр Бастрыкин, Россия, Литва, Вильнюс, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
17:38 07.12.2022
 
Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы

Глава СК Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале Литвы

© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале в Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту сноса шести стел на крупнейшем в Литве воинском мемориале. По имеющимся данным, столичные власти Литвы приступили к демонтажу шести стел на крупнейшем в республике мемориале, расположенном на Антакальнисском кладбище Вильнюса и установленных в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее сносу стел мешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал временно воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам.
Председатель СК РФ также поручил запросить в МИД РФ необходимую информацию.
Рига - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 19:28
Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника
 
В миреАлександр БастрыкинРоссияЛитваВильнюсСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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