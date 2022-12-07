Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы
Глава СК Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале Литвы
© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале в Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту сноса шести стел на крупнейшем в Литве воинском мемориале. По имеющимся данным, столичные власти Литвы приступили к демонтажу шести стел на крупнейшем в республике мемориале, расположенном на Антакальнисском кладбище Вильнюса и установленных в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее сносу стел мешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал временно воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам.
Председатель СК РФ также поручил запросить в МИД РФ необходимую информацию.
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