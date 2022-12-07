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Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы

Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы - РИА Новости, 07.12.2022

Бастрыкин поручил оценить снос стел на крупнейшем советском мемориале Литвы

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале в Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:38

2022-12-07T17:38

2022-12-07T17:38

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить снос шести стел на крупнейшем советском мемориале в Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что ранее сносу стел мешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал временно воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам.Председатель СК РФ также поручил запросить в МИД РФ необходимую информацию.

https://ria.ru/20221118/latviya-1832626301.html

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в мире, александр бастрыкин, россия, литва, вильнюс, следственный комитет россии (ск рф), оон