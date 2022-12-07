https://ria.ru/20221207/shkola-1836876094.html

В Смоленске приостановили занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ

В Смоленске приостановили занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 07.12.2022

В Смоленске приостановили занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ

Смоленские школьники отправлены на недельный карантин из-за превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ, сообщает администрация города. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:29

2022-12-07T10:29

2022-12-07T10:29

смоленск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

орви

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БРЯНСК, 7 дек – РИА Новости. Смоленские школьники отправлены на недельный карантин из-за превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ, сообщает администрация города."В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями на территории Смоленска с завтрашнего дня в школах и организациях дополнительного образования областного центра прекращаются занятия, в том числе учебные", - сообщает ведомство.Ограничения будут действовать семь календарных дней, начиная с 7 декабря, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221206/orvi-1836821377.html

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смоленск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество, орви