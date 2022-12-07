https://ria.ru/20221207/sberezheniya-1836826048.html

Аналитик раскрыл секрет, как не "сжечь" сбережения в долларах

Аналитик раскрыл секрет, как не "сжечь" сбережения в долларах - РИА Новости, 07.12.2022

Аналитик раскрыл секрет, как не "сжечь" сбережения в долларах

Падение покупательной способности наличного доллара может привести к "сгоранию" сбережений в американской валюте. Как этого избежать, рассказал в беседе с... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:15

2022-12-07T01:15

2022-12-07T01:15

экономика

россия

михаил васильев

сша

европа

совкомбанк

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Падение покупательной способности наличного доллара может привести к "сгоранию" сбережений в американской валюте. Как этого избежать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По словам эксперта, основными рисками хранения средств в валютах недружественных стран являются рекордная инфляция в США и Европе, а также токсичность на фоне санкционной политики Запада и возможности заморозки финансов российских инвесторов. Однако, отметил Васильев, при рецессии в 2023 году вероятен уход финансового сектора в защитный доллар и ослабление рубля.Аналитик отметил, что в условиях возможного роста доллара до 70 рублей следует хранить сбережения в валюте, при этом обратив внимание на локальные облигации."Так, облигации таких крупных российских компаний как Газпром, ПИК, Совкомфлот, ГТЛК, Металлоинвест позволяют зафиксировать сейчас доходность пять-восемь процентов годовых в долларах и евро. Это доходное решение без санкционных рисков", — подытожил аналитик.

https://ria.ru/20221205/dollar-1836294279.html

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экономика, россия, михаил васильев, сша, европа, совкомбанк, газпром, пик, гтлк, металлоинвест