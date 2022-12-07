https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837069041.html

ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России

ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России - РИА Новости, 07.12.2022

ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России

Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:18

2022-12-07T20:18

2022-12-07T20:40

экономика

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

цены на нефть

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она представила в среду предложения Еврокомиссии по новому, девятому по счету, санкционному пакету против России."Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность", - говорится в заявлении главы ЕК.

https://ria.ru/20221207/telekanaly-1837069154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, санкции в отношении россии