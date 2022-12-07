Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837069041.html
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России - РИА Новости, 07.12.2022
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России
Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:18
2022-12-07T20:40
экономика
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она представила в среду предложения Еврокомиссии по новому, девятому по счету, санкционному пакету против России."Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность", - говорится в заявлении главы ЕК.
https://ria.ru/20221207/telekanaly-1837069154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Цены на нефть, Санкции в отношении России
20:18 07.12.2022 (обновлено: 20:40 07.12.2022)
 
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России

Фон дер Ляйен: ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она представила в среду предложения Еврокомиссии по новому, девятому по счету, санкционному пакету против России.
"Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность", - говорится в заявлении главы ЕК.
Баннер на здании Европейской Комиссии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 20:19
ЕК предложила ввести санкции против четырех российских телеканалов
 
ЭкономикаРоссияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала