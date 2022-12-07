https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837069041.html
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России - РИА Новости, 07.12.2022
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России
Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:18
2022-12-07T20:18
2022-12-07T20:40
экономика
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она представила в среду предложения Еврокомиссии по новому, девятому по счету, санкционному пакету против России."Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность", - говорится в заявлении главы ЕК.
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экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Цены на нефть, Санкции в отношении России
20:18 07.12.2022 (обновлено: 20:40 07.12.2022)
ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России
Фон дер Ляйен: ЕК предложила ввести дополнительные санкции против энергосектора России