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"Иркут" и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21 - РИА Новости, 07.12.2022
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"Иркут" и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21
"Иркут" и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21 - РИА Новости, 07.12.2022
"Иркут" и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21
Статические испытания самолета МС-21 завершены, до 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров, сообщает "Ростех". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:18
2022-12-07T09:18
технологии
владимир артяков
ростех
цаги имени н. е. жуковского
иркут (корпорация)
мс-21
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Статические испытания самолета МС-21 завершены, до 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров, сообщает "Ростех"."Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского... завершили статические испытания самолета МС-21. В ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики самолета", - говорится в релизе.В предыдущие годы в ЦАГИ был проведен ряд исследований планера самолета на статическую прочность, в ходе которых его подвергли нагрузкам, значительно превышающим эксплуатационные. Для подготовки к испытаниям, запланированным на 2022 год, планер подвергся восстановительному ремонту в лабораторных условиях. Это обеспечило проведение в 2022 году испытаний планера МС-21 на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке, то есть приземлении с превышением вертикальной скорости.В рамках этих испытаний реализовано несколько случаев нагружения: до эксплуатационного уровня, максимального расчетного уровня, а также до разрушения фюзеляжа (определение несущей способности). Полученные результаты полностью подтвердили все параметры, заложенные при проектировании.Также на стендах ЦАГИ исследовался случай аварийной посадки самолета. Испытания проводились на изолированном стенде кессона крыла из российских композиционных материалов. При аварийной посадке предусмотрено контролируемое разрушение "слабых звеньев" основной опоры шасси с последующим отделением стойки шасси от кессона крыла, чтобы предотвратить течь топлива. В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета."Безопасность в авиационной отрасли стоит во главе угла, поэтому каждый этап испытаний очень важен. В ходе статических испытаний конструкция самолета выдержала огромные нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, подтвердив свою надежность. До 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно. Серийное производство самолета намечено на 2024 год", — сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
https://ria.ru/20221124/samolet-1833971296.html
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технологии, владимир артяков, ростех, цаги имени н. е. жуковского, иркут (корпорация), мс-21
Технологии, Владимир Артяков, Ростех, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Иркут (корпорация), МС-21
09:18 07.12.2022
 
"Иркут" и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21

"Иркут" и ЦАГИ подтвердили прочностные характеристики самолета МС-21

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкИспытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Статические испытания самолета МС-21 завершены, до 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров, сообщает "Ростех".
"Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского... завершили статические испытания самолета МС-21. В ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики самолета", - говорится в релизе.
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В предыдущие годы в ЦАГИ был проведен ряд исследований планера самолета на статическую прочность, в ходе которых его подвергли нагрузкам, значительно превышающим эксплуатационные. Для подготовки к испытаниям, запланированным на 2022 год, планер подвергся восстановительному ремонту в лабораторных условиях. Это обеспечило проведение в 2022 году испытаний планера МС-21 на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке, то есть приземлении с превышением вертикальной скорости.
В рамках этих испытаний реализовано несколько случаев нагружения: до эксплуатационного уровня, максимального расчетного уровня, а также до разрушения фюзеляжа (определение несущей способности). Полученные результаты полностью подтвердили все параметры, заложенные при проектировании.
Также на стендах ЦАГИ исследовался случай аварийной посадки самолета. Испытания проводились на изолированном стенде кессона крыла из российских композиционных материалов. При аварийной посадке предусмотрено контролируемое разрушение "слабых звеньев" основной опоры шасси с последующим отделением стойки шасси от кессона крыла, чтобы предотвратить течь топлива. В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета.
"Безопасность в авиационной отрасли стоит во главе угла, поэтому каждый этап испытаний очень важен. В ходе статических испытаний конструкция самолета выдержала огромные нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, подтвердив свою надежность. До 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно. Серийное производство самолета намечено на 2024 год", — сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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ТехнологииВладимир АртяковРостехЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоИркут (корпорация)МС-21
 
 
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