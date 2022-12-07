https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует

Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует - РИА Новости, 07.12.2022

Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует

Хороших русских для США и Европы не существует, а всем перебежчикам следует помнить, что Запад только воспользуется ими и выбросит, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:58

2022-12-07T08:58

2022-12-07T12:43

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Хороших русских для США и Европы не существует, а всем перебежчикам следует помнить, что Запад только воспользуется ими и выбросит, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Так он отреагировал на ситуацию с телеканалом "Дождь"*, у которого в Латвии отобрали лицензию на вещание.По его словам, западным государствам необходимо, чтобы покинувшие Россию "скитальцы" были "большими бандеровцами, чем сам Бандера"."Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают", — подчеркнул спикер Госдумы.В результате, уверен он, перебежчики закончат тем, что станут ненужными, и те, кто совершил предательский поступок по отношению к Родине, должны это понимать.Накануне стало известно, что телеканал "Дождь"* лишился лицензии на вещание в Латвии из-за того, что ведущий Алексей Коростелев говорил в эфире о помощи российским военным. Кроме того, власти прибалтийской республики сочли нарушением слова "наша армия" и показанную в эфире карту с Крымом в составе России. В результате телеканал признали "угрозой государственной безопасности и общественному порядку". В августе прошлого года Минюст России включил "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. А с 1 марта этого года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам канала за целенаправленное размещение на систематической основе фейков о военной спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, вячеслав володин, россия, госдума рф