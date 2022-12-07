https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html
Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует
Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует - РИА Новости, 07.12.2022
Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует
Хороших русских для США и Европы не существует, а всем перебежчикам следует помнить, что Запад только воспользуется ими и выбросит, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:58
2022-12-07T08:58
2022-12-07T12:43
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Хороших русских для США и Европы не существует, а всем перебежчикам следует помнить, что Запад только воспользуется ими и выбросит, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Так он отреагировал на ситуацию с телеканалом "Дождь"*, у которого в Латвии отобрали лицензию на вещание.По его словам, западным государствам необходимо, чтобы покинувшие Россию "скитальцы" были "большими бандеровцами, чем сам Бандера"."Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают", — подчеркнул спикер Госдумы.В результате, уверен он, перебежчики закончат тем, что станут ненужными, и те, кто совершил предательский поступок по отношению к Родине, должны это понимать.Накануне стало известно, что телеканал "Дождь"* лишился лицензии на вещание в Латвии из-за того, что ведущий Алексей Коростелев говорил в эфире о помощи российским военным. Кроме того, власти прибалтийской республики сочли нарушением слова "наша армия" и показанную в эфире карту с Крымом в составе России. В результате телеканал признали "угрозой государственной безопасности и общественному порядку". В августе прошлого года Минюст России включил "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. А с 1 марта этого года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам канала за целенаправленное размещение на систематической основе фейков о военной спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, вячеслав володин, россия, госдума рф
В мире, США, Европа, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
08:58 07.12.2022 (обновлено: 12:43 07.12.2022)
Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует
Володин: "хороших русских" для США и Европы не бывает, права и свободы это лишь декорации
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Хороших русских для США и Европы не существует, а всем перебежчикам следует помнить, что Запад только воспользуется ими и выбросит, заявил в Telegram-канале
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так он отреагировал на ситуацию с телеканалом "Дождь"*, у которого в Латвии отобрали лицензию на вещание.
"Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем "скитальцам" и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации", — написал Володин.
По его словам, западным государствам необходимо, чтобы покинувшие Россию "скитальцы" были "большими бандеровцами, чем сам Бандера".
"Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают", — подчеркнул спикер Госдумы.
В результате, уверен он, перебежчики закончат тем, что станут ненужными, и те, кто совершил предательский поступок по отношению к Родине, должны это понимать.
Накануне стало известно, что телеканал "Дождь"* лишился лицензии на вещание в Латвии из-за того, что ведущий Алексей Коростелев говорил в эфире о помощи российским военным. Кроме того, власти прибалтийской республики сочли нарушением слова "наша армия" и показанную в эфире карту с Крымом в составе России. В результате телеканал признали "угрозой государственной безопасности и общественному порядку".
В августе прошлого года Минюст России включил "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. А с 1 марта этого года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам канала за целенаправленное размещение на систематической основе фейков о военной спецоперации на Украине.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.