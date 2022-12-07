https://ria.ru/20221207/roszdravnadzor-1836873301.html
В России прогнозируют рост ожидаемой продолжительности жизни
В России прогнозируют рост ожидаемой продолжительности жизни - РИА Новости, 07.12.2022
В России прогнозируют рост ожидаемой продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни повысится на 1,8 года к концу 2022 года, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:15
2022-12-07T10:15
2022-12-07T10:15
общество
здоровье - общество
алла самойлова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни повысится на 1,8 года к концу 2022 года, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова."В этом году, к концу года мы ожидаем, что уровень ожидаемой продолжительности жизни будет выше на 1,8 года", - сказала она на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", который проходит в медиацентре "Россия сегодня".Она подчеркнула, что к 2030 ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет. На сегодняшний день показатели смертности ниже допандемийного уровня, уточнила Самойлова."На сегодняшний день сохраняется минимум младенческой смертности, менее чем на 4,5% уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Ещё большее снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это почти на 10%", - добавила Самойлова.
https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, алла самойлова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Алла Самойлова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В России прогнозируют рост ожидаемой продолжительности жизни
Росздравнадзор: ожидаемая продолжительность жизни в стране повысится на 1,8 года
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни повысится на 1,8 года к концу 2022 года, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
"В этом году, к концу года мы ожидаем, что уровень ожидаемой продолжительности жизни будет выше на 1,8 года", - сказала она на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", который проходит в медиацентре "Россия сегодня".
Она подчеркнула, что к 2030 ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет. На сегодняшний день показатели смертности ниже допандемийного уровня, уточнила Самойлова.
"На сегодняшний день сохраняется минимум младенческой смертности, менее чем на 4,5% уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Ещё большее снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это почти на 10%", - добавила Самойлова.