https://ria.ru/20221207/rossiya-1837003817.html
Международные организации ангажированы к России, заявил Путин
Международные организации ангажированы к России, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Международные организации ангажированы к России, заявил Путин
Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не способны выполнять свои задачи, в связи с этим РФ была вынуждена РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:43
2022-12-07T16:43
2022-12-07T17:09
россия
владимир путин
европа
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не способны выполнять свои задачи, в связи с этим РФ была вынуждена отказаться от сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш совет многократно обращался к этой теме, направлял соответствующую информацию в международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, но там во многих из них, во всяком случае в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, делали вид, что все они разом ослепли или оглохли. И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину "с больной головы на здоровую", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи, из-за их предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций.
https://ria.ru/20221207/donbass-1837013092.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, европа, оон, в мире
Россия, Владимир Путин, Европа, ООН, В мире
16:43 07.12.2022 (обновлено: 17:09 07.12.2022)
Международные организации ангажированы к России, заявил Путин
Путин: международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России