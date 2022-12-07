https://ria.ru/20221207/rossiya-1837003817.html

Международные организации ангажированы к России, заявил Путин

Международные организации ангажированы к России, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

Международные организации ангажированы к России, заявил Путин

Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не способны выполнять свои задачи, в связи с этим РФ была вынуждена РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:43

2022-12-07T16:43

2022-12-07T17:09

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не способны выполнять свои задачи, в связи с этим РФ была вынуждена отказаться от сотрудничества с ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш совет многократно обращался к этой теме, направлял соответствующую информацию в международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, но там во многих из них, во всяком случае в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, делали вид, что все они разом ослепли или оглохли. И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину "с больной головы на здоровую", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи, из-за их предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций.

https://ria.ru/20221207/donbass-1837013092.html

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россия, владимир путин, европа, оон, в мире