https://ria.ru/20221207/remont-1836882076.html
В КЧР завершили ремонт 32 километров дорог в рамках нацпроекта
В КЧР завершили ремонт 32 километров дорог в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.12.2022
В КЧР завершили ремонт 32 километров дорог в рамках нацпроекта
Дорожники Карачаево-Черкесии завершили ремонт 32 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", тем самым выполнив план на 2022 год,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:53
2022-12-07T10:53
2022-12-07T10:53
карачаево-черкесская республика
черкесск
зеленчукский район
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ЧЕРКЕССК, 7 дек – РИА Новости. Дорожники Карачаево-Черкесии завершили ремонт 32 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", тем самым выполнив план на 2022 год, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В число отремонтированных километров вошли 13 километров в Черкесске, 14 километров автотрассы "Архыз-Дукка-Лунная поляна" в Зеленчукском районе КЧР, а также 5 километров участка трассы межмуниципального значения "Черкесск-Хабез-"Архыз".Везде на отремонтированных дорогах нанесена разметка, установлены дорожные знаки и ограждения.Кроме того, в рамках нацпроекта был введен в эксплуатацию мост протяженностью 67 метров, являющийся частью дороги "Кардоникская - Кызыл Октябрь" КЧР.С начала реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году в регионе в нормативное состояние приведены 106 километров дорог.
https://ria.ru/20221205/kchr-1836424588.html
черкесск
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РИА Новости
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черкесск, зеленчукский район
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Зеленчукский район
ЧЕРКЕССК, 7 дек – РИА Новости. Дорожники Карачаево-Черкесии завершили ремонт 32 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", тем самым выполнив план на 2022 год, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В число отремонтированных километров вошли 13 километров в Черкесске
, 14 километров автотрассы "Архыз-Дукка-Лунная поляна" в Зеленчукском районе
КЧР, а также 5 километров участка трассы межмуниципального значения "Черкесск-Хабез-"Архыз".
Везде на отремонтированных дорогах нанесена разметка, установлены дорожные знаки и ограждения.
Кроме того, в рамках нацпроекта был введен в эксплуатацию мост протяженностью 67 метров, являющийся частью дороги "Кардоникская - Кызыл Октябрь" КЧР.
С начала реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году в регионе в нормативное состояние приведены 106 километров дорог.