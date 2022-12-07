https://ria.ru/20221207/remont-1836880869.html

Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе

Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе - РИА Новости, 07.12.2022

Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе

Работающие в ДНР липецкие строители подходят к восстановлению достопримечательностей в Мариуполе максимально деликатно, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:47

2022-12-07T10:47

2022-12-07T11:04

липецкая область

игорь артамонов

мариуполь

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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Работающие в ДНР липецкие строители подходят к восстановлению достопримечательностей в Мариуполе максимально деликатно, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В числе зданий, которые ремонтируют липецкие специалисты - особняк в стиле модерн в исторической части Мариуполя, украшенный двумя декоративными элементами в виде львиных голов, и элитный шестиэтажный дом 1937 года постройки напротив Городского сада. В апреле эти дома, как и некоторые другие здания города, пострадали от обстрелов. Строители ремонтируют крыши, инженерные сети, устанавливают новые окна и двери. Одна из главных задач - не только подготовка домов к отопительному периоду, но и сохранение их исторического вида."Строители работают быстро и качественно, но при этом они понимают значимость этих строений для города и его облика, поэтому подходят к ремонту максимально деликатно", – отметил Артамонов.Всего специалистам из Липецкой области на территории Мариуполя предстоит восстановить 27 домов, детский сад, школу и технический лицей. Работы проводятся за счёт средств федерального бюджета при координации Минстроя России.

https://ria.ru/20221206/spetstekhnika-1836595775.html

мариуполь

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Артем Смирнов

игорь артамонов, мариуполь