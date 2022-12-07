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Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе - РИА Новости, 07.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221207/remont-1836880869.html
Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе
Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе - РИА Новости, 07.12.2022
Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе
Работающие в ДНР липецкие строители подходят к восстановлению достопримечательностей в Мариуполе максимально деликатно, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:47
2022-12-07T11:04
липецкая область
игорь артамонов
мариуполь
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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Работающие в ДНР липецкие строители подходят к восстановлению достопримечательностей в Мариуполе максимально деликатно, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В числе зданий, которые ремонтируют липецкие специалисты - особняк в стиле модерн в исторической части Мариуполя, украшенный двумя декоративными элементами в виде львиных голов, и элитный шестиэтажный дом 1937 года постройки напротив Городского сада. В апреле эти дома, как и некоторые другие здания города, пострадали от обстрелов. Строители ремонтируют крыши, инженерные сети, устанавливают новые окна и двери. Одна из главных задач - не только подготовка домов к отопительному периоду, но и сохранение их исторического вида."Строители работают быстро и качественно, но при этом они понимают значимость этих строений для города и его облика, поэтому подходят к ремонту максимально деликатно", – отметил Артамонов.Всего специалистам из Липецкой области на территории Мариуполя предстоит восстановить 27 домов, детский сад, школу и технический лицей. Работы проводятся за счёт средств федерального бюджета при координации Минстроя России.
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игорь артамонов, мариуполь
Липецкая область, Игорь Артамонов, Мариуполь
10:47 07.12.2022 (обновлено: 11:04 07.12.2022)
 

Артамонов: липчане деликатно ремонтируют исторические здания в Мариуполе

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиИсторическое здание в Мариуполе
Историческое здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Работающие в ДНР липецкие строители подходят к восстановлению достопримечательностей в Мариуполе максимально деликатно, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В числе зданий, которые ремонтируют липецкие специалисты - особняк в стиле модерн в исторической части Мариуполя, украшенный двумя декоративными элементами в виде львиных голов, и элитный шестиэтажный дом 1937 года постройки напротив Городского сада. В апреле эти дома, как и некоторые другие здания города, пострадали от обстрелов. Строители ремонтируют крыши, инженерные сети, устанавливают новые окна и двери. Одна из главных задач - не только подготовка домов к отопительному периоду, но и сохранение их исторического вида.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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"Строители работают быстро и качественно, но при этом они понимают значимость этих строений для города и его облика, поэтому подходят к ремонту максимально деликатно", – отметил Артамонов.
Всего специалистам из Липецкой области на территории Мариуполя предстоит восстановить 27 домов, детский сад, школу и технический лицей. Работы проводятся за счёт средств федерального бюджета при координации Минстроя России.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМариуполь
 
 
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