https://ria.ru/20221207/rafael-1836839537.html

Демократ Уорнок лидирует на выборах в сенат США от штата Джорджия

Демократ Уорнок лидирует на выборах в сенат США от штата Джорджия - РИА Новости, 07.12.2022

Демократ Уорнок лидирует на выборах в сенат США от штата Джорджия

Сенатор от демократической партии Рафаэль Уорнок лидирует во втором туре выборов в верхнюю палату американского конгресса, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T04:19

2022-12-07T04:19

2022-12-07T04:19

в мире

камала харрис

джорджия

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Сенатор от демократической партии Рафаэль Уорнок лидирует во втором туре выборов в верхнюю палату американского конгресса, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, опубликованные Politico.Согласно приведенной информации по состоянию на 3:35 (мск), Уорнок набирает 56% голосов избирателей, в то время как его соперник, республиканец Хершель Уолкер, пока получает 44%.Джорджия стала единственным штатом, в котором в ходе выборов в ноябре ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Это потребовало проведения второго тура. Досрочное голосование во втором туре стартовало неделю назад. Как сообщали власти, оно стало рекордным: в нем приняли участие 1,86 миллиона человек, что составляет почти 27% всех избирателей штата.При этом исход голосования уже не изменит расстановку сил в сенате, но окончательно определит количественный состав обеих партий в сенате и создаст задел на выборы 2024 года.Согласно прогнозу телеканала CNN, по итогам прошедших в ноябре выборов в сенат демократическая партия уже получила 50 мест и с учетом, что верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис, демократы завоевали контроль над верхней палатой конгресса.Как сообщало издание The Hill, особую важность предстоящее голосование имеет для демократов, "поскольку они понимают, как может быть трудно удержать большинство в сенате через два года".Победа Уорнока обеспечит демократам 51 кресло в сенате, а значит, "даст больше возможностей для передышки в 2024 году, когда будут переизбираться члены сената в ряде про-республиканских штатов", пишет издание.

https://ria.ru/20221206/bayden-1836806553.html

https://ria.ru/20221207/mask-1836836342.html

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в мире, камала харрис, джорджия