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Гладков отметил важность работы белгородских ветеранских организаций - РИА Новости, 07.12.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221207/rabota-1837030873.html
Гладков отметил важность работы белгородских ветеранских организаций
Гладков отметил важность работы белгородских ветеранских организаций - РИА Новости, 07.12.2022
Гладков отметил важность работы белгородских ветеранских организаций
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета по делам ветеранов, в ходе которого отметил особую важность работы... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:47
2022-12-07T17:47
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
новый оскол
харьков
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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета по делам ветеранов, в ходе которого отметил особую важность работы ветеранских организаций, которые активно включились в поддержку военнослужащих, сообщила пресс-служба правительства региона.Заседание координационного совета по делаем ветеранов при губернаторе Белгородской области проходило в Новом Осколе. Его участниками стали руководители и члены ветеранских организаций региона."Очень благодарен нашим ветеранским организациям, которые сразу включились в поддержку военнослужащих, восстановили свои связи с воинскими подразделениями, где проходили службу. Вызовы, которые перед нами стоят, более серьёзные чем когда-либо. Справимся, хотя и не просто, общую задачу понимаем", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.Глава региона уточнил, что более 15 миллионов рублей грантовой поддержки направлено для работы ветеранских организаций региона, не считая частные фонды и другой помощи."Очень важно усиление патриотической работы с детьми. И в этом ветеранские организации нам тоже активно помогают. Было огромное количество обращений от детей старшего возраста с просьбой принять их на смену в патриотический летний лагерь в Новом Осколе", — подчеркнул глава региона. Руководители ветеранских организаций предложили к рассмотрению свои проекты поддержки военнослужащих.После заседания координационного совета по делаем ветеранов Гладков встретился с родителями Героя Российской Федерации Александра Ананичева, погибшего в июле под Харьковом во время проведения СВО.Отец Александра занимается своей пасекой и разводит кур. А мама работает учительницей математики в школе села Новая Безгинка Новооскольского городского округа. Теперь это учреждение носит имя Ананичева Александра Михайловича. У погибшего в 31 год военнослужащего остались жена и двое детей — двухлетняя и пятилетняя дочки. Сейчас они проживают в общежитии в Подмосковье. Губернатор Белгородской области пообещал помочь вдове с приобретением жилья.
https://ria.ru/20221205/gladkov-1836440140.html
https://ria.ru/20221130/kolodez-1835322924.html
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вячеслав гладков, белгородская область, новый оскол, харьков
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Новый Оскол, Харьков
17:47 07.12.2022
 

Гладков отметил важность работы белгородских ветеранских организаций

© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского краяГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского края
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание координационного совета по делам ветеранов, в ходе которого отметил особую важность работы ветеранских организаций, которые активно включились в поддержку военнослужащих, сообщила пресс-служба правительства региона.
Заседание координационного совета по делаем ветеранов при губернаторе Белгородской области проходило в Новом Осколе. Его участниками стали руководители и члены ветеранских организаций региона.
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"Очень благодарен нашим ветеранским организациям, которые сразу включились в поддержку военнослужащих, восстановили свои связи с воинскими подразделениями, где проходили службу. Вызовы, которые перед нами стоят, более серьёзные чем когда-либо. Справимся, хотя и не просто, общую задачу понимаем", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
Глава региона уточнил, что более 15 миллионов рублей грантовой поддержки направлено для работы ветеранских организаций региона, не считая частные фонды и другой помощи.
"Очень важно усиление патриотической работы с детьми. И в этом ветеранские организации нам тоже активно помогают. Было огромное количество обращений от детей старшего возраста с просьбой принять их на смену в патриотический летний лагерь в Новом Осколе", — подчеркнул глава региона. Руководители ветеранских организаций предложили к рассмотрению свои проекты поддержки военнослужащих.
После заседания координационного совета по делаем ветеранов Гладков встретился с родителями Героя Российской Федерации Александра Ананичева, погибшего в июле под Харьковом во время проведения СВО.
Отец Александра занимается своей пасекой и разводит кур. А мама работает учительницей математики в школе села Новая Безгинка Новооскольского городского округа. Теперь это учреждение носит имя Ананичева Александра Михайловича. У погибшего в 31 год военнослужащего остались жена и двое детей — двухлетняя и пятилетняя дочки. Сейчас они проживают в общежитии в Подмосковье. Губернатор Белгородской области пообещал помочь вдове с приобретением жилья.
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