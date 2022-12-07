https://ria.ru/20221207/putin-1837030024.html

СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин

СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин

Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:45

2022-12-07T17:45

2022-12-07T17:45

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России Владимир Путин."Полагаю, что наш совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной народной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент отметил, что существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как "их стали применять совсем для других далеко не благих целей"."В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государства, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221207/putin-1837018497.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество