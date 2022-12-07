https://ria.ru/20221207/putin-1837030024.html
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин
Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:45
2022-12-07T17:45
2022-12-07T17:45
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России Владимир Путин."Полагаю, что наш совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной народной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент отметил, что существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как "их стали применять совсем для других далеко не благих целей"."В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государства, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221207/putin-1837018497.html
https://ria.ru/20221207/putin-1837017135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин
Путин считает, что СПЧ может стать эффективной площадкой для обсуждения прав человека
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России Владимир Путин.
"Полагаю, что наш совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной народной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Президент отметил, что существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как "их стали применять совсем для других далеко не благих целей".
"В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государства, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - подчеркнул Путин.