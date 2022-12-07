Рейтинг@Mail.ru
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/putin-1837030024.html
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин
Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:45
2022-12-07T17:45
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России Владимир Путин."Полагаю, что наш совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной народной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент отметил, что существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как "их стали применять совсем для других далеко не благих целей"."В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государства, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221207/putin-1837018497.html
https://ria.ru/20221207/putin-1837017135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
17:45 07.12.2022
 
СПЧ может стать народной площадкой обсуждения прав человека, заявил Путин

Путин считает, что СПЧ может стать эффективной площадкой для обсуждения прав человека

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) может стать эффективной народной площадкой, на которой обсуждалась бы соответствующая проблематика, заявил президент России Владимир Путин.
"Полагаю, что наш совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной народной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Президент Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:41
О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ
Президент отметил, что существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как "их стали применять совсем для других далеко не благих целей".
"В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государства, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:15
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала