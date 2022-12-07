Рейтинг@Mail.ru
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/putin-1837004203.html
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:44
2022-12-07T16:54
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, сообщил президент России Владимир Путин.Также Путин поблагодарил правозащитников за деятельную помощь гражданам, проживающим на новых территориях РФ.
https://ria.ru/20221207/rossiya-1837003817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_57c458a882e9fedbf31f2c42dc0f8c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
16:44 07.12.2022 (обновлено: 16:54 07.12.2022)
 
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин

Путин заявил об использовании доктрины прав человека для оправдания доминирования Запада

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, сообщил президент России Владимир Путин.
"В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государства, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Также Путин поблагодарил правозащитников за деятельную помощь гражданам, проживающим на новых территориях РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:43
Международные организации ангажированы к России, заявил Путин
 
В миреВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала