https://ria.ru/20221207/putin-1837004203.html
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:44
2022-12-07T16:44
2022-12-07T16:54
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, сообщил президент России Владимир Путин.Также Путин поблагодарил правозащитников за деятельную помощь гражданам, проживающим на новых территориях РФ.
https://ria.ru/20221207/rossiya-1837003817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_57c458a882e9fedbf31f2c42dc0f8c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
16:44 07.12.2022 (обновлено: 16:54 07.12.2022)
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
Путин заявил об использовании доктрины прав человека для оправдания доминирования Запада