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Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 07.12.2022
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Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 07.12.2022
Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Wildberries сегодня начнет снимать с продажи книги с пропагандой ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:14
2022-12-07T16:14
общество
александр хинштейн
владимир путин
россия
wildberries
госдума рф
ozon
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Wildberries сегодня начнет снимать с продажи книги с пропагандой ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Связался с руководством Wildberries. Попросил выполнить требования закона (о запрете пропаганды ЛГБТ). Руководство компании пообещало, что уже сегодня подобные "книги" начнут снимать с продаж", - написал он в Telegram-канале.По его словам, после просьбы к подписчикам сообщать о нарушении законов о запрете ЛГБТ-пропаганды, он получил более 100 сообщений - "больше всего жалоб на Wildberries".Ранее в среду Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ. До этого, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.
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общество, александр хинштейн, владимир путин, россия, wildberries, госдума рф, ozon
Общество, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Россия, Wildberries, Госдума РФ, Ozon
16:14 07.12.2022
 
Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Хинштейн сообщил о снятии Wildberries книг с ЛГБТ-пропагандой с продажи с сегодняшнего дня

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Wildberries сегодня начнет снимать с продажи книги с пропагандой ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Связался с руководством Wildberries. Попросил выполнить требования закона (о запрете пропаганды ЛГБТ). Руководство компании пообещало, что уже сегодня подобные "книги" начнут снимать с продаж", - написал он в Telegram-канале.
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По его словам, после просьбы к подписчикам сообщать о нарушении законов о запрете ЛГБТ-пропаганды, он получил более 100 сообщений - "больше всего жалоб на Wildberries".
Ранее в среду Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ. До этого, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.
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ОбществоАлександр ХинштейнВладимир ПутинРоссияWildberriesГосдума РФOzon
 
 
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