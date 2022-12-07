https://ria.ru/20221207/propaganda-1836994285.html

Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 07.12.2022

Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Wildberries сегодня начнет снимать с продажи книги с пропагандой ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:14

2022-12-07T16:14

2022-12-07T16:14

общество

александр хинштейн

владимир путин

россия

wildberries

госдума рф

ozon

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Wildberries сегодня начнет снимать с продажи книги с пропагандой ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Связался с руководством Wildberries. Попросил выполнить требования закона (о запрете пропаганды ЛГБТ). Руководство компании пообещало, что уже сегодня подобные "книги" начнут снимать с продаж", - написал он в Telegram-канале.По его словам, после просьбы к подписчикам сообщать о нарушении законов о запрете ЛГБТ-пропаганды, он получил более 100 сообщений - "больше всего жалоб на Wildberries".Ранее в среду Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ. До этого, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/lgbt-1836519554.html

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общество, александр хинштейн, владимир путин, россия, wildberries, госдума рф, ozon